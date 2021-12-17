Türkiye Gazetesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bütçe görüşmeleri devam ediyor. Meclis kürsüsün çıkan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi ekonomi eğitimi almamakla suçladı. Özel "Nureddin Nebati'nin ekonomiyle alakası yok. Bugün Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizinde ekonominin başında, geminin dümeninde kaptan olan kişinin kaptanlık belgesi yok" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'e Bakan Nebati'den cevap gecikmedi.



"BELGEMİ GÖSTERECEĞİM"

Nureddin Nebati "Eczacı olup ekonomiyle ilgili plan bütçe komisyonlarında yer almamasına rağmen ekonomiye daşr yaptığı tespitlerle ilgili kendisini tebrik ediyorum. Aldığım ekonomi eğitimi belgesini Özgür Özel'le paylaşacağım. Maliye Politikaları ve Kamu Maliyesi derslerini çok saygı duyduğum, önem verdiğim, her gördüğümde keyfimi yerine getiren çok değerli bir hocadan aldım. CHP Meclis Üyesi Burhan Şenatalar'dan... Ondan öğrendim, onun öğrettikleriyle hareket ediyorum. Biliyorum ki bugün öne sürdüğümüz Türkiye modeli diye beğenmediğiniz modelin önemli ipuçlarını şöyle elini açarak 'Kamu maliyesini anlayan ülkeyi iyi yönetir' derdi. Ona layık olmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.



Bakan Nebati’den asgari ücret yorumu: Alım gücü arttı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, asgari ücretin 2002-2022 arasında 24.4 kat, enflasyonun ise 6.4 kat arttığını söyledi.



Bakan Nebati: Üreterek bugünleri geride bırakacağız Hazine ve Maliye Bakanı, patronlara yeni ekonomi modelini anlattı ve “Üretime dayanan temel politika ekseninde; yüksek istihdam, yüksek ihracat, düşük cari açık ve düşük dış borç hedefliyoruz” mesajı verdi.TOPLANTIYI değerlendiren patronlar, “Yeni yol haritamız olumlu. İhracattaki başarımızı katlayacağız. Türk lirasına güven yükselecek. Dış ticaret fazlası veren bir Türkiye hedefine ulaşacağız” görüşünde birleşti.