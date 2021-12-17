Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile bir videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Elon Musk’a anlamlı hediye: NFT halinde verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün TÜRKSAT 5A uydusu için Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile görüştü. Görüşme video konferans yoluyla gerçekleşirken bugün görüşmelerin görüntüleri paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Elon Musk’a anlamlı bir de hediye verdi. On binlerce çocuğun gönderdiği TÜRKSAT 5A'nın hayallerinde nasıl bir yer kapladığının anlatıldığı resimlerden oluşan dijital materyal NFT'ye dönüştürülerek Elon Musk’a hediye edildi. Aldığı hediye karşısında Erdoğan’a teşekkür eden Musk, uydunun gönderilmesini ve Türkiye ile gelecekte birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Ruanda Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
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