Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Buna göre son 24 saatte 354 bin 857 Covid-19 testi yapıldı. Bu kişilerden 18 bin 141'inin testi pozitif çıktı. Can kaybı ise 190 kişi olarak açıklandı. İyileşenlerin sayısı ise 24 bin 245 oldu.

123 MİLYONDAN FAZLA AŞI VURULDU

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,36, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,25 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı, 123 milyon 144 bin 781 doza yükseldi.

ORDU İKİNCİ DOZDA BİRİNCİ

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın oldu.

ŞANLIURFA SONUNCULUĞU KAPTIRMIYOR!

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"AŞILAR YENİ VARYANTLARA KARŞI KORUYUCU"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada yine aşının önümine vurgu yaptı. Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Hatırlatma dozu Türkiye’de erken uygulanmaya başladı ve ani vaka artışları yaşanmadı. Bu doz, aşıların yeni varyantlara karşı etkisini de artırıyor. Belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımızın hatırlatma dozunu yaptırmasını ısrarla öneriyoruz.

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