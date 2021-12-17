Türkiye Gazetesi

İstanbul Sanayi Odası'nı ziyareti eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin sorularını cevaplandırmış, yaptığı konuşmada Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylıklarını koymalarına karşı olmadığını dile getirmişti. Söz konusu açıklamadan sonra ilk tepki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İMmaoğlu, "Şu anda bir ittifak heyeti var, tartışacak, vatandaşı dinleyecek ve doğru bir karar verecek" diyerek adaylığa yeşil ışık yaktı.

"VATANDAŞ DİNLENECEK DOĞRU KARAR VERİLECEK"

İmamoğlu, CHP Belediye Başkanları Çalıştayı için geldiği Kayseri'de, Mevlana'nın hocası Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin türbesini ziyaret etti. Cuma namazını tarihi Hunat Camisi'nde kılan İmamoğlu, Cumhuriyet Meydanı Millet Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

İkram edilen pastırmadan da yiyen İmamoğlu, ziyaret ettiği bir esnafın, "Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Böyle bir şey istenir mi? Böyle bir şey istenmez. Böyle büyük meseleleri halk tartışır, tartıştırır, sonra gelir o işin yetkili kurumları, kurulları tartışır. Şu anda bir ittifak heyeti var, tartışacak, vatandaşı dinleyecek ve doğru bir karar verecek. Yani bu, şöyle bir şey değil, (iş yerindeki diğer esnafı göstererek) 'Ben bu dükkanı satın almak istiyorum.' diyebilir beyefendi, o başka bir şey bu başka bir şey. İşini en iyi yapan, en faydalı insandır."

Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda Yavaş ve İmamoğlu'nun adaylığına olumsuz baktığını dile getirmişti.

KILIÇDAROĞLU: ADAYLIKLARINA KARŞI DEĞİLİM

Bir gazetecinin "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına karşı olduğunuzu söylemiştiniz, aynı fikirde misiniz?" şeklindeki sorusuna Kılıçdaroğlu, şöyle cevap verdi: "İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı değilim, arkadaşların şu anda görevleri var ve şu anda çalışıyorlar. Başarılı bir süreci İstanbul ve Ankara'ya yaşatıyorlar."

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına cevap MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP Genel Başkanı ne kadar heveslense de, ne ölçüde heyecanlanıp iki de bir “İttifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım” dese de çabaları beyhudedir; çünkü bu sakil zihniyet karar ve irade haysiyetini çoktan yabancı güçlere devretmiştir."

Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması geldi. Kılıçdaroğlu; Millet İttifakı'nda bulunan diğer partilerin kabul etmesi halinde cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi.