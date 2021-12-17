Türkiye Gazetesi

13 maddelik Gelir Vergisi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve 95 AK Parti milletvekilinin imzasıyla TBMM’ye sunuldu.

DAMGA VE GELİR VERGİSİ KALDIRILIYOR

Teklifle asgari ücret üzerinden damga ve gelir vergisi kaldırılıyor. Enerji üretimini teşvik etmek amacıyla meskenlerin çatı veya cephesine kurulan güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücü 10 kW’den 20 kw’ye çıkartılıyor. Katma Değer Vergisi ile ilgili değişiklikler öngörülüyor.

Teklifle, özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlarda gelir fazlası ilgili idare bütçelerine eklenebilecek. Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefaret senetleri güvenli elektronik imzayla düzenlenebilecek.

Asgari ücrette iki müjde birden: Yüzde 50 artış, vergi kalktı Asgari ücret, enflasyonun iki katı oranında zamlandı. Erdoğan, 2022 için “net 4 bin 250 TL” olacağını belirterek “Gelir ve damga vergisini de kaldırıyoruz. İşvereni 450 TL’lik bir maliyetten kurtarıyoruz. Sıkıntıları da aşarak bu milletin geleceğini hep birlikte belirleyeceğiz” dedi.

Bakan Nebati’den asgari ücret yorumu: Alım gücü arttı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, asgari ücretin 2002-2022 arasında 24.4 kat, enflasyonun ise 6.4 kat arttığını söyledi.

Kılıçdaroğlu 4 bin 253 TL olarak açıklanan asgari ücrete sahip çıktı: TÜİK’e yaptığım ziyaretin etkilerini gördük CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 bin 253 TL olarak açıkladığı 2022 yılı asgari ücretine ilişkin değerlendirmesinde, TÜİK'e yaptığı ziyaretin etkilerini gördüklerini söyleyerek, açıklanan fiyata etkisinin olduğunu ifade etti.