Türkiye Gazetesi

Bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan kararlara göre, Danıştay üyeliğine Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 1. Hukuk Müşaviri Esma Aksoy seçildi.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyeliğine Vedat Ali Tektaş, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeliğine Hüsnüye Erdoğan atandı.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliğine Prof. Dr. Vedat Işıkhan görevlendirildi, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Recep Şentürk ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyeliğine Fazlı Kılıç getirildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDA ATAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Zeliha Sağlam görevden alınarak yerine Musa Şahin atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Cem Uraldı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hakan Ay, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne Mehmet Demircioğlu getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görev değişimi Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı, yerlerine Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı.