Türkiye Gazetesi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in geçmiş yıllarda konuşma yaparken bayılmaması için yelpaze sallayan kişi olarak tanınan ve uzun zamandır aranan Adem Zengin, İzmir’de polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Zengin’in, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde, farklı bir kimlikle koronavirüs tedavisi gördüğü, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildiği öğrenildi. Doktorların müdahalesinin ardından iyileşmeye başlayan Adem Zengin, taburcu edildikten sonra hastane çıkışında gözaltına alındı.

ÖRGÜT İLE BAĞLANTISINI HİÇ KOPARMAMIŞ

Öte yandan Zengin’in, İzmir’den mezun olduktan sonra FETÖ’nün okullarında öğretmenlik yapmak için Kazakistan’a gittiği, örgüt ile bağlantısını hiç koparmadığı öğrenildi. Daha sonra örgüt tarafından Afrika’ya tayin edilen Zengin’in, FETÖ’ye yönelik 27 Kasım 2018 tarihinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunduğu, ancak yurt dışında olduğu için yakalanamadığı bildirildi.

Firari olarak aranan şüphelinin, terör örgütüne yakınlığıyla bilinen ve kapanan Zaman gazetesinin Kazakistan temsilciliği yaptığı, örgüte müzahir dernekte genel sekreterlik yaptığı ve Bylock kullanıcısı olduğu öğrenildi.

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