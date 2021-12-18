Türkiye Gazetesi

Said Halim Paşa Sempozyumu’na katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, iki dünya savaşının, 100 yıl öncesinin meselelerine kalıcı bir çözüm getiremediğini belirterek “Savaş sonrası kurulan düzen de bunu sağlayamadı. Şimdi dünya, 21’inci yüzyılın ilk çeyreğinde, yeni bir düzen arayışıyla karşı karşıya” dedi.

Yüz yıl önce yaşananların ve bitmeyen mücadelelerin, kapanmayan hesapların yeniden önümüzde olduğunu dile getiren Şentop şöyle devam etti:

İsmet İnönü’nün bir röportajında Lozan ile ilgili olarak Türkiye’ye yüz yıl kazandırmış olduklarını ifade ediyor. Lozan’da ‘Meseleleri halletmiş, kapatmış, nihayete erdirmiş, hesabı görmüşüz’ demiyor. Lehte ve aleyhte değerlendirmeler olabilir, sonuçları itibarıyla ama ‘Yüzyıl kazandırdık’ diyor. Bu ‘Biz geçici bir çözüm bulduk’ demek. Süre bir asır ama yine de çözümün kalıcı çözüm olmadığını ifade ediyor. Rahmetli Erbakan Hoca da Lozan’a ‘Bir büyük maçın devre arası’ derdi. Bugün yaşadığımız olaylar çerçevesinde de dikkate aldığımızda yüzyıl önce yaşanılanların, bitmeyen mücadelenin ve kapanmayan hesapların yeniden önümüzde olduğunu görüyoruz. İki dünya savaşı bu meselelere, yüzyıl öncesinin meselelerine kalıcı bir çözüm getiremedi. Savaş sonrası kurulan düzen de bunu sağlayamadı. Şimdi dünya 21’inci yüzyılın ilk çeyreğinde yeni bir düzen arayışıyla karşı karşıya.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan erken seçim ve yeni anayasa açıklaması TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlık İstanbul Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda bütçe görüşmelerindeki gerilimi değerlendiren Şentop, herkesin Meclis'in iç tüzüğüne uygun davranması gerektiğini belirtti. Erken seçim tartışmalarına yönelik ise Şentop "Siyaseten bu işin bir mantığı yok. Yeni sistemde bu tartışma çok gereksiz" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop'tan şehit askerler için başsağlığı mesajı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.