Türkiye Gazetesi

İstanbul Kongre Merkezi'nde "Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla düzenlenen zirvenin üçüncü günü resmi karşılama töreni ile başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Afrika Ortaklık Zirvesi'nde açılışında konuştu:

Türkiye, Afrika Kıtası'ndaki özgürlük hareketlerini güçlü bir şekilde desteklemiştir.

Türkiye-Afrika ilişkilerini 16 yıl önce hayal bile edilemeyecek seviyelere getirdik.

Kıta ile 5,4 milyar dolar olan ihracat hacmimiz 23 milyar doları aştı. Bu senenin ilk 11 aydaki ticaretimiz 30 milyar doları yakaladı. Türk firmaları yaklaşık 25 bin Afrikalı kardeşlerimize istihdam sağlıyor. Müteahhitlerimiz 28 milyar dolara varan 1686 projeye imza attı. Afrika kökenli kardeşlerimizin ülkemizdeki yatırımları gittikçe artıyor.

"TÜRKİYE, AFRİKA HALKINA ASLA SIRTINI DÖNMEMİŞTİR"

1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren serbest ticaret bölge anlaşmamızı yakından takip ediyoruz. Türkiye, Afrika'ya ve Afrika halkına asla sırtını dönmemiştir.

Afrika'da 12 olan büyükelçilik sayımız 42'ye çıktı. Ankara'da 37 Afrika büyükelçiliği var.

Dünyadaki en büyük diplomatik temsilciliğimizi Somali'de açtık.

Ebola salgını başta olmak üzere kıtayı etkileyen insani krizlerde desteklerimiz sürdü.

"O ZİYARET AFRİKA'NIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ"

Eşim ile 2011 yılında dünyanın gözlerini kapattığı dönemde Somali'yi ziyaret ettik. Dünya kamuoyunun dikkatini Somali'deki insani krize çekmeye çalıştık. O ziyaret sadece Somali'nin değil, Doğu Afrika'nın da kaderini değiştirdi. Gereken destek sağlandığında bir ülkenin küllerinden yeniden doğabildiğini gösterdik. Biz Afrika ile birlikte kalkınmanın, kazanmanın gayretindeyiz. Bu süreçte özellikle kadınlara, gençlere ve çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz.

"15 MİLYON DOZ AŞIYI PAYLAŞACAĞIZ"

Covid döneminde de Afrikalı kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. 44 Afrika ülkesinin yer aldığı toplam 160 devlete katkıda bulunduk. Kovid aşısında yaşanan küresel adaletsizliğinin farkındayız. Afrika nüfusunun sadece yüzde 6'sına aşı tedarik edilebilmesi insanlığın yüz kızartıcı utancıdır. Önümüzdeki dönemde Afrika ile 15 milyon doz aşıyı paylaşmayı planlıyoruz. Turkovac için acil kullanım onayına başvurduk. Süreç tamamlanınca aşımızı tüm insanlığın hizmetine sunacağız.

Kıtanın dört bir yanından dost devlet ve hükümet başkanlarını ülkemizde ağırlamanın sevincini yaşadık. Afrika kıtasına her gidişimde 2004 yılında yaptığım ilk ziyaret kadar heyecan duyuyor, mutlu oluyorum.

"ARTIK TEPELERİ DEĞİL, DAĞLARI AŞMAYI İSTİYORUZ"

Afrikalı kardeşlerimizin gayreti, mücadelesi ve azmi karşısında daima büyük bir saygı gördüm. Bizler de ilişkilerimizi geliştirme yolculuğumuzda birçok zorluğun üstesinden geldik. Tarihimizin en büyük başarılarını elde etmemize rağmen bulunduğumuz konumla asla yetinmedik. Hep daha iyiye, daha güzele, daha yükseğe ulaşmanın mücadelesini verdik. 16 yıl öncesine göre ilişkilerimizin geldiği seviyeyi önemsiyoruz, sadece 2005 ile bugünkü rakamları karşılaştırmak bile ne kadar büyük başarılara imza attığımızın delilidir. Biz artık tepeleri değil, dağları aşmayı istiyoruz. Dünya 5'ten büyüktür bayrağı altına yürüttüğümüz mücadeleyi Afrikalı kardeşlerimiz için de veriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık tepeleri değil dağları aşmak istiyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin açılış oturumunda açıklamalarda bulundu. Afrika ile Türkiye ilişkilerini hayal bile edilemeyecek seviyelere getirdiklerini belirten Erdoğan, "Afrika ile ikili ticaretimizi müşterek çabalarımızla önce 50 milyar dolara, ardından da 75 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum" dedi. Afrika ile önümüzdeki dönemde 15 milyon doz aşının paylaşılmasının planlandığını dile getiren Erdoğan, "İlişkilerimizi geliştirme yolculuğunda birçok zorluğun üstesinden geldik. Biz artık tepeleri değil dağları aşmayı istiyoruz. Dünya 5'ten büyüktür bayrağı altında yürüttüğümüz mücadeleyi sadece kendimiz için değil Afrikalı kardeşlerimiz için de veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Danıştay üyeliğine Esma Aksoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürülüğüne Musa Şahin getirilirken, Cumhurbaşkanlığı Kurulları'na ise yeni üyeler atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrikalı liderler onuruna yemek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika'dan gelen devlet ve hükümet başkanlarını yemekte ağırladı.