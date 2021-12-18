Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde Afrika liderleriyle basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"İlişkilerimizi daha da derinleştirecek bir yol haritasında mutabık kaldık. Zirve kapsamında ilgili bakanlarımızın katılımı ile, eğitim, sağlık, tarım ve savunma sanayii alanında görüşmeler yaptık. Atılabilecek adımlar konuşuldu. Birlikte büyüyelim, birlikte refahlarımızı artıralım istiyoruz. Zirvede alınan kararların hayata geçirilmesini, bakanlıklarımız, kuruluşlarımız ve özel sektör temsilcilerimiz ile takip edeceğiz.

DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR

Afrikalı mevkidaşlarımızla bölgesel konuları ve ikili ilişkileri konuşma fırsatımız oldu. Dünya 5'ten büyüktür düsturumuz kapsamında Afrika'nın BM Güvenlik Konseyi'nde temsil edilmesine destek verdiğimizi ilettim. Afrikalı dostlarımız ile pek çok konuda iş birliğimizi sürdürme kararlılığımızı bildirmek istiyorum.

FETÖ İLE MÜCADELE

FETÖ ile mücadelemize destek olan, bu örgütün faaliyetlerini yasaklayan, örgüt okullarını Maarif Vakfımıza devreden tüm Afrika ülkelerine teşekkür ediyorum."

"YENİ VARYANTLAR NEDENİYLE İLERİDE NE OLABİLECEĞİNİ BİLMİYORUZ"

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Türkiye ile ilişkilerimiz oldukça iyi bir seviyede. Türk şirketlerin farklı alanlardaki yetenek ve işlerini biliyoruz. Bugün karşımıza çıkan varyantlarla ile ilgili ileride neler olabileceğini bilemiyoruz. Sağlık sistemlerimizi güçlendirmeye ihtiyacımız var. Sağlık altyapımızı güçlendirmeye ihtiyacımız var."

Erdoğan: Birlikte kazanalım, birlikte büyüyelim istiyorum Türkiye-Afrika Ortak Zirvesi sonrası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Afrika liderleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Afrika ülkelerinin değerli liderlerini ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. Zirvelerin düzenli aralıklarla yapılmasına önem atfediyorum. Sizleri Mart ayındaki Antalya Diplomasi Formu'nda görebilmeyi temenni ediyorum." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık tepeleri değil dağları aşmak istiyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin açılış oturumunda açıklamalarda bulundu. Afrika ile Türkiye ilişkilerini hayal bile edilemeyecek seviyelere getirdiklerini belirten Erdoğan, "Afrika ile ikili ticaretimizi müşterek çabalarımızla önce 50 milyar dolara, ardından da 75 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum" dedi. Afrika ile önümüzdeki dönemde 15 milyon doz aşının paylaşılmasının planlandığını dile getiren Erdoğan, "İlişkilerimizi geliştirme yolculuğunda birçok zorluğun üstesinden geldik. Biz artık tepeleri değil dağları aşmayı istiyoruz. Dünya 5'ten büyüktür bayrağı altında yürüttüğümüz mücadeleyi sadece kendimiz için değil Afrikalı kardeşlerimiz için de veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Danıştay üyeliğine Esma Aksoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürülüğüne Musa Şahin getirilirken, Cumhurbaşkanlığı Kurulları'na ise yeni üyeler atandı.