Türkiye Gazetesi

Olay, saat 16.50 sıralarında Haramidere Kavşağı mevkii Beylikdüzü istikametinde yaşandı. 34 UK 8501 plakalı seyir halindeki araçtan bir anda alevler yükseldi.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Araçtan inen bir kadın ve erkek itfaiye ekiplerine haber verdi. Yan yol üzerinde trafiğin durması nedeniyle itfaiye olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Araç alev topuna döndü.

ARAÇ VE YAYA GEÇİŞİNE KAPANDI

Polis ekipleri yan yol trafiğini keserek araç ve yaya geçişine izin vermedi. Olay anını anlatan araçtaki vatandaş İbrahim Keçici, "Bir anda alev aldı. Anlamadık, uyarı falan vermedi önceden. Normal indim arabadan kaputu açtım hiçbir şey yoktu. Ön konsoldan ateş çıktı ilk başta" dedi.

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan araçtan inen kadın ise uzun süre yaşadığı olayın şoku ile göz yaşı döktü. İtfaiyenin olay yerine ulaşıp aracı söndürmesiyle trafik kontrollü olarak tekrar açıldı. Yangının kesin çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin araştırmasından sonra ortaya çıkacak.

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