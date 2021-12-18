Türkiye Gazetesi

İzmir'in Kınık ilçesinde yaşanan olay, saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'ye ait kömür ocağında göçük meydana geldi. Grizu patlaması olduğu belirtilen olay sonrası İzmir ve Manisa'dan sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk bilgilere göre, madende 50'ye yakın işçinin çalıştığı ve bazı işlerin gazdan etkilendiği bildirildi. Öte yandan Kınık kömür ocakları, daha önce facianın yaşandığı Soma'daki madenlere çok yakın bulunuyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger göçüğe ilişkin yaptığı açıklamada "Kınık ilçemizde meydana gelen kısmi maden göçüğünde maden tümüyle tahliye edilmiş olup göçük altında kalan vatandaşımız yok. Vefat eden veya ağır yaralı vatandaşımız yok. Bir kısmı ayaktan tedavi olmak üzere Kınık ve Soma Devlet Hastanelerinde 22 vatandaşımız hafif yaralıdır." ifadelerini kullandı.

BAKAN DÖNMEZ'DEN GÖÇÜK AÇIKLAMASI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir'in Kınık ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte can kaybı olmadığını, 22 madencinin hafif yaralandığını belirtti.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, maden ocağında meydana gelen kısmi göçükte yaralanan madencilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Madendeki göçüğe ilişkin son bilgileri paylaşan Dönmez, "Can kaybımız yok. 22 madencimiz hafif yaralı. Yaralılarımız bölge hastanelerinde tedavi altına alındı. Maden ocağındaki bütün işçilerimiz tahliye edildi. Madende güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerimiz koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Muğla'da krom madeninde patlama oldu, 1 işçi öldü Muğla’nın Dalaman ilçesindeki krom madeninde meydana gelen olayda dinamit patlaması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.

Maden ocağında göçük: 2 ölü, 1 yaralı Hakkari-Çukurca karayolunda bulunan bir maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralandı.