Türkiye Gazetesi

İzmir’in Kınık ilçesinde dün 21.00 sıralarında Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'ye ait kömür ocağında patlama meydana geldi. Grizu patlaması olduğu belirtilen patlama sonrası vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye İzmir ve Manisa’dan çok sayıda sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri kısmi göçün meydana geldiği maden ocağı tahliye edildi. Olayda yaralanan 45 işçinin 18’i Kınık, 6’sı Bergama ve 21’i ise Soma Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, olayı duyan yaralıların yakınları ise hastanelere akın etti.

“ÖNCELİĞİM ARKADAŞLARIMDI”

Patlama esnasında o korku dolu anları anlatan maden işçisi yaralı Engin Kılıç, “Hiçbir şey anlayamadık, saniyelik bir olaydı ve bir anda patlama sesi geldi. Ondan sonra arkadaşlara yardımcı olduk. Çıkarabileceğimiz kadarını çıkardık. Sonra fark ettim ki bende yaralıyım. Onlarla beraber kendimizi dışarı attık. Önceliğim arkadaşlarımdı. Ben ilk başta yaralandığımı fark etmemiştim. Arkadaşlarım yaralı olduğu için onların yardımına koşturdum daha sonra kendimde de yaraların olduğunu fark ettim ancak durumu benden daha kötü olanlar vardı, onlara yardım etmeyi tercih ettim. 15 dakika içerisinde dışarı çıktık. Diğer arkadaşlar da yanık dereceleri biraz daha fazlaydı. Benim kaşımda bir yarılma meydana geldi dikiş attılar. Yüzümde patlamanın etkisiyle yanıklar oluştu. Buna şükür diyoruz. Çok şükür can kaybımız yok” dedi.

“YARALILAR OLAYIN ŞOKUNDA”

Yaşanan facianın ardından yaralı maden işçisi Engin Kılıç'ın kardeşi Nevzat Kılıç olayı duyar duymaz Kınık Devlet Hastanesi’ne akın eden vatandaşlardan birisi oldu. Yaşadığı paniği ve üzüntüyü dile getiren Kılıç, “Kardeşim maden ocağında çalışıyordu. Çalıştığı esnada bir patlama olmuş ve metan gazı patlaması olduğu söylendi. Allah’a şükür durumları iyi ve herhangi bir ölüm olayının olmaması ise sevindirici. Yaralıların vücudunda yanıklar var. Kardeşimle konuştum, kazanın etkisiyle o da diğer yaralılarda olayın şokunda. Buna şükür diyoruz” ifadelerini kullandı.

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