Türkiye Gazetesi

Yılın son kabine toplantısı 20 Aralık Pazartesi günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda döviz kurlarında artışlar ve memur emekli maaşlarına yapılacak yıllık ek zam konuları ele alınacak.



döviz kurlarında yaşanan artışlar değerlendirilecek.

Yılın son Kabine toplantısında,kurlarında yaşanan artışlar değerlendirilecek.

Merkez Bankası'nın Aralık ayı içinde dövize uyguladığı beş müdahale de gündemde olacak.

Son dört toplantıda arka arkaya faiz indiriminde bulunan'nın Aralık ayı içinde dövize uyguladığı beş müdahale de gündemde olacak.

Kabine'nin bir diğer önemli gündemi de memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan yıllık artış olacak. Hükümet, merakla beklenen ek zam oranını belirleyecek.



OMICRON VARYANTINA İLİŞKİN YENİ TEDBİRLER GELİR Mİ?



Güney Afrika'da ortaya çıkan ve Türkiye'de henüz yeni yeni görülmeye başlanan Omicron varyantına ilişkin alınacak ek tedbirler de masada olacak.

Terörle mücadele de kabinenin konuşacağı konular arasında yer alacak, son dönemde güvenlik güçleri ve MİT'in gerçekleştirdiği operasyonlar, sahadaki son durum ve gelen istihbarat raporları masaya yatırılacak.

