Yılın son kabine toplantısı 20 Aralık Pazartesi günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda döviz kurlarında artışlar ve memur emekli maaşlarına yapılacak yıllık ek zam konuları ele alınacak.
Yılın son Kabine toplantısında, döviz kurlarında yaşanan artışlar değerlendirilecek.
Son dört toplantıda arka arkaya faiz indiriminde bulunan Merkez Bankası'nın Aralık ayı içinde dövize uyguladığı beş müdahale de gündemde olacak.
Kabine'nin bir diğer önemli gündemi de memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan yıllık artış olacak. Hükümet, merakla beklenen ek zam oranını belirleyecek.
OMICRON VARYANTINA İLİŞKİN YENİ TEDBİRLER GELİR Mİ?
Güney Afrika'da ortaya çıkan ve Türkiye'de henüz yeni yeni görülmeye başlanan Omicron varyantına ilişkin alınacak ek tedbirler de masada olacak.
Terörle mücadele de kabinenin konuşacağı konular arasında yer alacak, son dönemde güvenlik güçleri ve MİT'in gerçekleştirdiği operasyonlar, sahadaki son durum ve gelen istihbarat raporları masaya yatırılacak.
Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17-18 Aralık tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye - Afrika Ortaklık Zirvesi'nin sonuçlarını Kabine üyeleri ile paylaşacak, zirvede pek çok ülkenin devlet adamlarıyla görüşen Erdoğan, Kabine'yi bilgilendirecek.
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Avrupa’da Omicron alarmı: Tüm işletmeler kapanıyor Güney Afrika’da ortaya çıkan koronavirüsün son varyantı Omicron, tüm dünyayı etkisi altına aldı. Özellikle Avrupa ülkelerinde vaka sayalarında hızlı bir artış söz konusu. Özellikle vaka sayılarında ciddi bir artış olan Hollanda üst üste yasaklar ilan etmeye başladı. Yarından itibaren Hollanda’da tüm işletmeler kapatılıyor.
Londra'da Omicron alarmı: Olağanüstü durum ilan edildi İngiltere'nin başkenti Londra'da, Belediye Başkanı Sadiq Khan, Covid-19’un Omicron mutasyonunun hızla yayılması ve vakaların artmaya devam etmesi üzerine başkentte olağanüstü durum ilan etti.