Türkiye Gazetesi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Ankara’da düzenlenen AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak katılımcıların taleplerini iletti.

MAHALLE BAŞKANLARINA SESLENDİ

Mahalle başkanlarının ricasını geri çevirmeyerek onları selamlayan Erdoğan, buluşmanın ve yapılacak istişarelerin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, şunları ifade etti:

"Biliyorum ki sizler şu anda 2023'ün hazırlıkları içerisindesiniz. Bizler de bildiğiniz gibi cuma, cumartesi iki gün Türkiye Afrika Liderler Zirvesi'ni gerçekleştirdik ve dün akşam bu liderler zirvesini de tamamladık. Böyle bir dönemde şu anda sizlerin de bir araya gelişi, bu zirveyi sizin de yapışınız bana ayrı bir mutluluk veriyor. Sizleri tebrik ediyorum. Rabbim feyzinizi arttırsın, istişarelerinizi bereketli kılsın inşallah. Ve biz biliyoruz ki bütün işlerde istişare bize bir emri ilahidir, siz de bu emri ilahinin gereğini yerine getirmek suretiyle inşallah 2023'e çok daha güçlü, çok daha verimli bir şekilde hazırlanmış olacaksınız."

“NE YAPACAĞINI BİLMEK UFUK KOYABİLMEK ÇOK ÖNEMLİDİR”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'deki sessiz devrimin üreticisi olduğunu dile getiren Kabaktepe, "Bir şeyi üretmek çok önemlidir. Ne yapacağını bilebilmek, ufuk koyabilmek, vizyon koyabilmek, gelecek tasavvuru koyabilmek, hedef belirlemek, kızıl elmanın ne olduğunu söylemek çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

KAMPA ÖNEMLİ İSİMLERDE KATILDI

Erdoğan'ın siyaset sahnesine çıktığı günden itibaren sadece İstanbul'a değil, Türkiye'ye ve dünyaya dair sevdasının takipçisi olduğunu vurgulayan Kabaktepe, "(Mahalle başkanları) Sizler de destekçisi oldunuz." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in de katıldığı kampta, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu bir sunum yaptı.

Erdoğan: Musk ve SpaceX'i lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum Türkiye’nin yeni haberleşme uydusu Türksat 5B, saat 06.58'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatıldı. Fırlatma başarıyla gerçekleşirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan önemli bir açıklama geldi. Video mesaj olarak gönderdiği mesajda Erdoğan, "Ülkemizin en güçlü ve en yüksek kapasiteli haberleşme uydusu olan Türksat 5B'yi uzaya fırlattık. Sayın Musk'ı ve SpaceX firmasını Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmedikleri için şahsım, milletim adına tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.

Erdoğan: Birlikte kazanalım, birlikte büyüyelim istiyorum Türkiye-Afrika Ortak Zirvesi sonrası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Afrika liderleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Afrika ülkelerinin değerli liderlerini ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. Zirvelerin düzenli aralıklarla yapılmasına önem atfediyorum. Sizleri Mart ayındaki Antalya Diplomasi Formu'nda görebilmeyi temenni ediyorum." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık tepeleri değil dağları aşmak istiyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin açılış oturumunda açıklamalarda bulundu. Afrika ile Türkiye ilişkilerini hayal bile edilemeyecek seviyelere getirdiklerini belirten Erdoğan, "Afrika ile ikili ticaretimizi müşterek çabalarımızla önce 50 milyar dolara, ardından da 75 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum" dedi. Afrika ile önümüzdeki dönemde 15 milyon doz aşının paylaşılmasının planlandığını dile getiren Erdoğan, "İlişkilerimizi geliştirme yolculuğunda birçok zorluğun üstesinden geldik. Biz artık tepeleri değil dağları aşmayı istiyoruz. Dünya 5'ten büyüktür bayrağı altında yürüttüğümüz mücadeleyi sadece kendimiz için değil Afrikalı kardeşlerimiz için de veriyoruz" ifadelerini kullandı.