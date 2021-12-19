Türkiye Gazetesi

Son 24 saatteki verilere göre 16 bin 910 yeni vaka tespit edilirken 171 kişi hayatını kaybetti. 22 bin 858 kişi ise koronayı atlatıp sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Salgının sonuçlarının günlük tablodaki verilerle ölçülemeyeceği bir dönemdeyiz. Hayatın tamamını etkileyen Covid-19’un sağlık dışı etkileri zaten tamin ediliyordu. Toplumca bize düşen, bu kritik mücadelenin hayatı savunmak anlamına geldiğini bilip salgın şartlarını hızla aşmaktır" açıklamasında bulundu.

Koronavirüste son durum belli oldu: Vakalar düştü ölümler arttı Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin son 24 saatlik koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 342 bin 183 covid-19 testi yapıldı, 17 bin 644 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi ise hayatını kaybetti.

Bakan Koca paylaştı: İşte il il bir haftalık vaka sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısını paylaşarak, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ili açıkladı.

İngiltere günlük vakada rekor üstüne rekor kırıyor İngiltere, son üç gündür günlük vakalarda rekor tazeliyor. Ülkede, pandeminin başından bu yana en çok vaka bugün görüldü.