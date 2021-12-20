Türkiye Gazetesi

Ciner Medya Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, Gaziantep’te Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yaptığı canlı yayın sırasında sinirlenerek İHA kameramanı Ahmet Demir’e tokat attı. Kameraların kayıtta olduğu sırada gerçekleşen küstah hareket büyük tepki topladı.

Olay şöyle gelişti: Muharrem Sarıkaya, Başkan Şahin’i canlı yayın konuğu almak istedi. Ciner Medya, İhlas Haber Ajansı’ndan canlı yayın hizmeti talep etti. Kurulum bir gün önce yapıldı.

Ancak Sarıkaya yayın öncesinde İHA’nın verdiği kulaklığı kabul etmeyerek kendi kulaklığını ve telefonunu kullanmak istediğini söyledi. Canlı yayın sırasında rejiyi dinlediği telefonu kesildi. Kameraman Ahmet Demir müdahale etti. Kendi telefonuyla kanalından gelen sesi dinletemeyen Sarıkaya, sinirini Ahmet Demir’den çıkardı ve tokat atarak itti. Başkan Şahin ise müdahale etmek yerine hiçbir şey olmamış gibi konuşmasını sürdürdü. Hadsiz hareket ifşa olunca sosyal medya yıkıldı. Meslek kuruluşları tepki gösterdi. Sarıkaya sosyal medya hesabından özür diledi.

"KİMLİKLİ GAZETECİ OLMAK KOLAY, KİŞİLİKLİ ADAM OLMAK ZOR"

Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt, Muharrem Sarıkaya'nın tavrını utanç verici olarak nitelendirdi. “Kimlikli gazeteci olmak kolay, kişilikli adam olmak zor” diyen Kurt, “İHA muhabiri Ahmet Demir kardeşimize saldıran Muharrem Sarıkaya’yı şiddetle kınıyoruz. Genç meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Bu hadise Gaziantep'te bir infial oluşturdu ve tüm şehir, gazeteci arkadaşımızın darp edilmesini lanetliyor" ifadesini kullandı.

AK Partili Şamil Tayyar “Rezalet. Ankaralı gazeteciler iyi tanır bu zatı. Vukuatı bununla da sınırla değil. Tedavi olması gerekirken ekrana çıkarılması üzücü. Şiddete maruz kalan emekçi kardeşime de geçmiş olsun” diye mesaj attı.

FATMA ŞAHİN: ÜZÜNTÜMÜ TARİF ETMEME İMKAN YOK

Olayın kısa sürede sosyal medyada büyümesi üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, açıklama yaptı. Şahin, "Sarıkaya’nın müdahalesi asla kabul edilemezdi. Yaşanan kargaşanın büyümemesi için büyük bir gayretle yayına devam ettim. Olay anında tepki verememiş olmam tepki duymadığım anlamına gelmiyor. İlk kez böyle bir olayla karşılaştım ve üzüntümü şu anda tarif etmeme imkân yok" ifadelerini kullandı.

İHA: ÇİRKİN SALDIRIYI KINIYORUZ

MADDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇILACAK

İhlas Haber Ajansı, çirkin olay sonrası şu açıklamayı yaptı: Gazeteci Muharrem Sarıkaya’nın, canlı yayın esnasında görevini yapmakta olan İhlas Haber Ajansı Muhabiri Ahmet Demir’e yönelik çirkin saldırısı, tüm kamuoyu ile birlikte bizleri de derinden üzmüştür. Gazeteci arkadaşlarımız; görevleri gereği benzer saldırılara sık sık maruz kalsalar da, son yaşanan olayın bir meslektaşımız tarafından gerçekleştirilmiş olması daha üzücü ve vahimdir. İhlas Haber Ajansı, Ahmet Demir’e yönelik sert tavra sessiz kalmayarak gazeteci Muharrem Sarıkaya hakkında maddi ve manevi tazminat davası açacaktır. İhlas Haber Ajansı olarak, arkadaşımıza yönelik saldırıyı gerçekleştiren gazeteci Muharrem Sarıkaya’yı kınıyor ve takdiri kamuoyuna bırakıyoruz...

AHMET DEMİR: ŞİKÂYETÇİ OLACAĞIM

İHA kameramanı Ahmet Demir, “Kurulumu eksiksiz yaptık. Hiçbir hatamız yoktu. Ancak reji ile irtibat kurmak için kendi kulaklığını ve telefonunu kullanmak istedi. Sinyal kesilince zorda kaldı. Tokat attı. Kurumumun saygınlığına gölge düşmemesi için sustum. Yayın sonrası özür dilemeye çalıştı. Salı günü dava açacağım” dedi.

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan İHA muhabirine küstah saldırı

ÇİRKİN HAREKETE HER KESİMDEN TEPKİ YAĞDI

BASIN KONSEYİ: Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’le yaptığı röportaj sırasında, teknik aksaklığa sinirlenip, bir meslektaşına tokat atacak kadar kontrolünü kaybetmiştir. Kimse yayın stresine, canlı yayın aksaklığına sığınıp şiddet uygulayamaz. Ekranın önünde ve arkasında çalışanlar eşittir, biri diğerinden üstün değildir. Yayıncılık bir disiplin işidir. Milyonların önünde program sunuyorsanız ne olursa olsun kontrolünüzü kaybetmeyeceksiniz, emeğe saygı göstereceksiniz. Bu ayıplı hareketinin ardından özür dilemiş olsa da meslektaşını tokatlayan program sunucusunu; buna tepki göstermeyen konuğu belediye başkanını kınıyoruz.

ULUSLARARASI MEDYA ENFORMASYON DERNEĞİ: Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın, yayın sırasında ses kontrolü yapan emekçiye tokat atması, skandaldır, vandallıktır, emek düşmanlığıdır. Sarıkaya’ya derhal gazetecilik mesleğinden el çektirilmeli, bir daha asla görev verilmemelidir.

HABERCİLER PLATFORMU: Sözde gazeteci Muharrem Sarıkaya denen şahsın, İHA Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir'e attığı tokatı şiddetle kınıyoruz. Ekran önünde farklı, arkasında farklı davranan bu şahsın gerçek yüzü de ortaya çıkmış, attığı tokat kendi yüzünde patlamıştır.

TÜRKİYE GAZETECİLER SENDİKASI: Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin hareketini en sert biçimde kınıyoruz. Sarıkaya'nın meslektaşımızdan özür dilemesini bekliyoruz. İHA muhabiri meslektaşımız Ahmet Demir'in yanındayız. Dava açmak isterse kendisine hukukî destek de sağlayacağız.

DİSK-BASIN İŞ SENDİKASI: Bu tokat tüm basın emekçilerine atılmıştır! Bu emekçi düşmanlığının özrü, böyle emekçi düşmanlarının meslekte yeri yoktur. Habertürk basın emekçisine sahip çıkmalıdır. Konunun takipçisi olacağız.

GAZİANTEP GAZETECİLER CEMİYETİ: Habertürk TV yorumcusu Muharrem Sarıkaya’nın genç meslektaşımız Ahmet Demir’e yaptığı çirkin saldırı kabul edilemez. Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri meslektaşımız Ahmet Demir'e yönelik çirkin hareketini en sert biçimde kınıyoruz.

ÇAĞDAŞ GAZETECİLER DERNEĞİ: Ciner Yayın Grubu bünyesindeki yayın organlarında son dönemde üst üste yaşanan mesleki dayanışmadaki erozyon, Muharrem Sarıkaya'nın, bir basın emekçisine saldırısıyla devam etmiştir.

İLETİŞİM PLATFORMU: Sunucusundan şoförüne, medyada çalışan herkes değerlidir. Kamera arkasının görünmeyen kahramanlarının hakkı ayrıca önemlidir. Muharrem Sarıkaya’nın emekçi kardeşimize tavrı tek kelimeyle hadsizliktir. Platform olarak bu ve benzeri tavırları kınıyoruz.

EKONOMİ GAZETECİLERİ DERNEĞİ: Muharrem Sarıkaya’nın canlı yayında yaşanan ses problemini çözmeye çalışan İHA muhabiri Ahmet Demir’e tokat atmasını kınıyoruz. Saldırıya uğrayan Demir’in yanında olduğumuzu belirtiyoruz.

5 AYRI MUHABİR DERNEĞİNİN ORTAK AÇIKLAMASI: Muharrem Sarıkaya’nın bir basın emekçisi meslektaşımıza yaptığı; vicdana, ahlaka ve insan onuruna sığmayan hareketini şiddetle kınıyor, Sarıkaya’yı bugün itibari ile meslektaşımız ve “gazeteci” olarak tanımıyoruz. Şiddete uğrayan meslektaşımıza geçmiş olsun diyoruz. Sonuna kadar olayın takipçisi olacağız.

Basın camiasından Muharrem Sarıkaya'ya tepki Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabiri Ahmet Demir'e attığı tokadın ardından birçok dernek grubundan tepki geldi. Dernekler, M"uharrem Sarıkaya’yı gazeteci olarak tanımıyoruz" dedi.

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan İHA muhabirine küstah saldırı Gazeteci Muharrem Sarıkaya, kendisine mikrofon takmaya çalışan İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat attı. Sarıkaya'nın bu çirkin saldırısı tepkilere yol açtı.