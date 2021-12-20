Türkiye Gazetesi

Sağlık alanında yaşanan şiddet artarak devam ediyor. Son olarak Didim Devlet Hastanesi'ne adli kontrol için polis eşliğinde getirilen bir kişi, Acil Servis Hekimi Dr. Doğancan Kılıç’a saldırdı.

Saldırı anı anbean güvenlik kameralarınca görüntülenirken, ani kafa darbesi ile yaralanan doktor Kılıç’ın kaşı açıldı. Yaşanan olayın ardından idari işlemleri yapılan saldırgan T.D.Y. serbest kalmıştı. Saldırgan T.D.Y.’nin serbest kalmasını kınayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı" demişti.





"DELİLLER YENİDEN İNCELENDİ"

Yaşanan olayın ardından soruşturmayı genişleten Söke Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı basın açıklaması ile saldırganın yeniden gözaltına alındığını duyurdu.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "18.12.2021 tarihinde Didim Devlet Hastanesi’ne adli muayene işlemleri için sevk edilen şüpheli T.D.Y'nin acil serviste görevli hekimi yaralaması olayı sonrası şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltı işlemi sonrasında mağdur hekim için alınan geçici raporda yer alan tespitler üzerine şüpheli şahıs serbest bırakılmıştır. Ancak daha sonra ortaya çıkan kamera görüntüleri ve yeni deliller üzerine soruşturmayı bu yeni delillerle birlikte yürütmek ve olayı yeniden değerlendirmek üzere gözaltı talimatı verilmiş, şüpheli şahıs 19.12.2021 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

Açıklamada, sağlık görevlisine yönelik gerçekleştirilen bu saldırı ile ilgili soruşturma işlemlerinin Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından toplanan deliller ve dosya kapsamı çerçevesinde titizlikle yapıldığı belirtildi.

BAKAN KOCA'DAN TEŞEKKÜR

Saldırganın gözaltına alınması sonrası sosyal medya hesabından teşekkür mesajı paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yakalanarak gözaltına alındı. Didim Devlet Hastanesi’nde görevli hekime şiddet uygulayan kişi, kamera kayıtları ve yeni deliller üzerine dün yakalanarak gözaltına alındı. Bu önemli gelişmeyi basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Söke Cumhuriyet Başsavcılığı’na teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Doktor ve hemşireyi darp eden hasta tutuklandı Samsun'da hastanede diş hekimi ve hemşireye saldırarak darp eden hasta, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastanın kafasında malzeme unutan doktora 6 yıl hapis Gaziantep'te beyin ameliyatı olan hastanın beyninde unutulan tıbbi malzeme ölümüne yol açtı. Aile doktordan şikayetçi olurken, adli tıp raporunda da doktorun hatalı olduğu belirtildi. Ceza mahkemesinde yargılanan doktor hakim karşısına çıkarken 6 yıl kadar hapis cezası alabilir.