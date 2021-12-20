Türkiye Gazetesi

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY’e yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 13 - 19 Aralık 2021 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon başlattı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi.

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14 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Operasyonda toplam 32 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 1 şüpheli serbest bırakıldı. 2 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor.

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