Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Siirt’te petrol arama kararı verildiği açıkladı. Derkim Poliüreten Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ruhsat verilirken Siirt’te petrol aranacağı bildirildi.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkında müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Gazetede, Derkim Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ aldığı arama ruhsatıyla Siirt’te petrol arayacağı bildirildi.

Sınır hattı petrol denizi: Beş şehir için arama izni verildi Türk ve Suriyeli mühendisler, sınır hattında zengin petrol yatakları olduğuna dikkat çekerek "Bu rezerv ekonomiye nefes aldırır" değerlendirmesinde bulundu.