Aydın'ın Didim ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde görevli Acil Servis Hekimi Dr. Doğancan Kılıç’a kafa atarak saldıran T.D. sevk edildiği adliyede mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Didim'de görev yapan Acil Servis Hekimi Dr. Doğancan Kılıç, polis nezaretinde rapor için Didim Devlet Hastanesi’ne getirilen T.D.’nin saldırısına uğradı. Ani kafa darbesi ile yaralanan doktor Kılıç’ın kaşı açılarak yaralandı.
T.D. emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Ortaya çıkan kamera görüntüleri ve yeni deliller üzerine şüpheli T.D. yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırgan T.D. adliyeye sevk edildi. Saldırgan T.D. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Pendik Devlet Hastanesinde doktora saldırı anı kamerada Pendik’te hastanenin acil servisine gelen alkollü olduğu iddia edilen bir kadın acil serviste çalışan Pratisyen Doktor Esma Demir'e saçını arkadan çekerek saldırdı. Doktor Esma Demir uzun uğraşlar sonucu kadından kurtarılabilirdi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Bakan Koca'dan doktora saldırı açıklaması: Durumu yakından takip ediyorum Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , doktora karşı saldırıya ilişkin açıklama yaptı
Didim’de doktora kafa atan saldırgan tutuklandı
Aydın Didim'de Acil Servis doktorunu darbeden saldırgan tutuklandı.
Aydın'ın Didim ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde görevli Acil Servis Hekimi Dr. Doğancan Kılıç’a kafa atarak saldıran T.D. sevk edildiği adliyede mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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