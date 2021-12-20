Türkiye Gazetesi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) tarafından yapılan duyuruda benzinin litre satış fiyatına 55 kuruş, otogazın litre satış fiyatına 57 kuruş zam yapıldığı açıklandı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zamla benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 11,62 liradan 12,24 liraya, Ankara'da 11,69 liradan 12,31 liraya, İzmir'de ise 11,71 liradan 12,29 liraya yükselecek.

BU GECE YARISINDAN TİİBAREN GEÇERLİ

Motorinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 11,48 liradan 12,00 liraya, Ankara'da 11,56 liradan 12,11 liraya, İzmir'de ise 11,58 liradan 12,13 liraya yükselecek. Otogazın litre satış fiyatı ise İstanbul’da ortalama 8,91 liradan 9,48 liraya, Ankara’da 9,05 liradan 9,62 liraya, İzmir’de ise 9,01 liradan 9,58 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Bu gece yarısından itibaren geçerli: Otogaza 19 kuruş zam Son dakika haberine göre; bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogazın litre satış fiyatına 19 kuruş zam yapıldı.