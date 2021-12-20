Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İHA muhabiri Ahmet Demir’i telefonla aradı ve geçmiş olsun dileklerini ileterek yaşanan olayın kabul edilmesinin mümkün olmayacağını belirtti. Altun, "Hiçbir şekilde böyle bir saldırıyı kabul etmemiz mümkün değildir. Bu gerçekten içler acısı bir durum. Biz, her hal ve şartta yanındayız. Yapılan saldırıyı bütün basın camiasına karşı yapılmış olarak addediyoruz. Gerçekten bu görüntü çok acı bir görüntü" ifadelerini kullandı.

Basın camiasından Muharrem Sarıkaya'ya tepki Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabiri Ahmet Demir'e attığı tokadın ardından birçok dernek grubundan tepki geldi. Dernekler, "Muharrem Sarıkaya’yı gazeteci olarak tanımıyoruz" dedi.

“BASIN STK’LARININ SESLERİNİ YÜKSELTMELERİ GEREKİR”

İletişim Başkanı Altun, yaşanan olay nedeniyle tüm sivil toplum kuruluşlarının İHA muhabiri Ahmet Demir’e destek olması gerektiğini vurgulayarak , "Bu tokat sadece sana atılmış bir tokat değil. Bu bütün arkadaşlarımıza, bütün medya mensuplarımıza atılmış bir tokat. Dolayısıyla tüm gazetecilerin, basın kuruluşlarının, basın STK’larının bu olaya karşı seslerini yükseltmeleri, tepki göstermeleri gerekir” diyerek tepkisini dile getirdi.

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, İHA muhabirine canlı yayında tokat attı.

Terbiye özürlü gazeteci bozuntusu: Muharrem Sarıkaya canlı yayında İHA kameramanına saldırdı Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, teknik arızayı gidermeye çalışan İHA kameramanına canlı yayında şiddet uyguladı. Sarıkaya, canlı yayında Demir’e tokat atarken Fatma Şahin bu skandala seyirci kaldı. İHA’dan yapılan açıklamada, Demir’e yönelik sert tavra sessiz kalınmayacağı belirtilerek, "Sarıkaya hakkında maddi ve manevi tazminat davası açılacaktır" denildi.

“KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİL”

Yaşanan olaya tüm Türkiye’de milyonlarca insan tarafından tepki gösterildiğini ve sembol bir olay olduğunu aktaran Altun, “Bu olay sembol bir olaydır. Ne olursa olsun hiçbir şekilde böyle bir durum kabul edilemez. Biz, buna inanıyoruz. Özellikle bunları söylemek istedim. Bir basın mensubunun başka bir basın mensubuna bunu yapması hiçbir şekilde kabul edilir bir durum değil. Tekrardan çok geçmiş olsun. Başarılar diliyorum, biz her zaman yanındayız ve arkandayız” ifadelerine yer verdi.