Türkiye Gazetesi

Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 253 Covid-19 testi yapıldı. 18 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı. Can kaybı ise176 olarak aktarıldı. İyileşen hasta sayısı 24 bin 497 olarak kaydedildi.

AŞI SAYISI 125 MİLYONA YAKLAŞTI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82,49 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,32'e yükseldi. 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 124 milyon 912 bin 525’e çıktı.

EN ÇOK AŞILANAN ORDU'DA

Verilerde, aşılamada önde giden illere de belirtildi. Yüzde 85,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

ŞANLIURFA'NIN YÜZDE 58'İ AŞILANDI

Yüzde 58,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ izledi.

BAKAN KOCA'DAN 3 AY VURGUSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: Bakanlığımız, belirlenmiş aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçmiş olan vatandaşlarımızı hatırlatma dozunu yaptırmaları için telefon mesajıyla doğrudan bilgilendirmektedir. HATIRLATMA DOZU zamanı gelenler aşılarını hemen yaptırsınlar. VAKTİNDE YAPILAN AŞI DAHA ÇOK KORUR.

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