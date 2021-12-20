Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yılın son kabine toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğini (TÜSİAD) ile Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonunu (TUSKON) hedef aldı. Erdoğan "Artık bu ülke, yüksek faizle parasına para katanların cenneti olmayacak, Artık bu ülke ithalat cenneti olmayacak. Artık bu ülke IMF programları yoluyla ekonomisini ve siyasetini dışarıya rehin veren bir ülke olmayacak. TUSKON, TÜSİAD hadi gidin yatırımlarınızı yapın bakalım" ifadelerini kullandı.

Üretimimizin bir kısmı ithalata bağlı olduğu için, sanayi ve tarımımızın henüz arzu ettiğimiz esnekliğe ulaşamadığımızı biliyorum" diyen Erdoğan "Bunun da üstesinden geleceğiz. Kamu bankasından krediyi alıp bunu bir başka yere aktarmak suretiyle paradan para kazanmaya çalışanların alnını karışlarız" şeklinde konuştu.

Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine burs müjdesi Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçerek dövizdeki artış ve ekonomideki gidişata ilişkin önemli mesajlar verdi. Üniversite öğrencilerine de müjdeyi veren Erdoğan, burs miktarına zam yapıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan art arda müjdeler: TL mevduatlarına dolar ayarı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı ardından düzenlediği basın toplantısında müjdeleri peş peşe sıraladı. Yeni ekonomik önlemleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TL mevduatlarında vatandaşların kazancının altında kalması durumunda aradaki farkın doğrudan vatandaşa ödeneceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz indirimi mesajı: Bu mücadeleden alnımızın akıyla çıkacağız 2021 İlim Yayma Ödülleri töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faiz indirimi bekleyenlere yönelik, "Neymiş efendim, faizleri düşürüyormuşuz? Benden başka bir şey beklemeyin.Türkiye'nin son 19 yılı, Cumhuriyet tarihinin de ötesine geçen kadim bir mücadelede yeni bir safhaya geçişin sembolüdür. Bu mücadeleden alnımızın akıyla çıkacağız." dedi.