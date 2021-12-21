Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından dolar 18 TL'denin 12'ye kadar geriledi. Ancak bu durum bazı kesimleri yine rahatsız etti. 2006-2011 yılları arasında Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapan ve şu an İyi Parti genel başkan yardımcısı olan Durmuş Yılmaz "Şu anda piyasaya kesin bir müdahale var. Gerçeği sabah göreceğiz. Bence kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu bir alım fırsatıdır. Başka bir şey değildir" dedi.

BDDK bir gecede bozdurulan dolar miktarını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından dolar sert düştü. Konu ile ilgili olarak Türkiye Bankalar Birliği'nden açıklama geldi, işte bir gecede bozdurulan doların miktarı...

Dolarda sert düşüş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar hızla düştü. Dövizdeki düşüş devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan art arda müjdeler: TL mevduatlarına dolar ayarı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı ardından düzenlediği basın toplantısında müjdeleri peş peşe sıraladı. Yeni ekonomik önlemleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TL mevduatlarında vatandaşların kazancının altında kalması durumunda aradaki farkın doğrudan vatandaşa ödeneceğini duyurdu.