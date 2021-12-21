Türkiye Gazetesi

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Zorba gazeteci Muharrem Sarıkaya’nın eski Habertürk muhabiri Aslı Işık’a da şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Bir dönem Habertürk’ün Ankara bürosunda görev yapan Aslı Işık, Twitter’da yaptığı paylaşımda, “Sarıkaya’nın rutin hareketi bu. Adam şiddeti öyle içselleştirmişti ki, 7 aylık hamileyken bana bundan çok daha fazlasını yapmıştı. Medyanın kelli felli abileri bunların hepsini biliyor. Yer Habertürk tarih: 7. 8.2009” dedi.

“BİRÇOK MUHABİR OLAYI GÖRDÜ”

Aslı Işık, twitterdaki açıklamalarının ardından o dönem başından geçenleri gazetemize anlattı. Işık şunları söyledi:

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 7 Ağustos’ta Ankara’ya gelmişti. Basın toplantısını izlemeye başka bir muhabir gönderdiler. Sonrasında ise gece 22.00 gibi, yardımcısı Ahmet Dirican haberi benim yazmamı istedi. Ben de ‘İzlemediğim bir haberi nasıl yazacağım?’ deyince, Sarıkaya uzaktan hışımla gelip, beni oturduğum sandalyeden iterek düşürdü. 7 aylık hamileydim. O sırada birçok muhabir ve Sarıkaya’nın yardımcıları da büroda bulunuyordu. Birçoğu olayı gördü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaşanan olayın kabul edilmesinin mümkün olmayacağını belirterek "Bu gerçekten içler acısı bir durum. Biz, her hâl ve şartta yanındayız. Yapılan saldırıyı bütün basın camiasına karşı yapılmış olarak addediyoruz" dedi.

“İSTİFAYA ZORLUYORDU”

Günde 4 işe gönderiyordu. Eşim işsiz olduğu için çalışmaya mecbur olduğumu bilerek istifaya zorluyordu. Çok uzun ve yorucu bir süreç oldu, 3,5 yıl dayandım. Bu süreçte olmayan şeylerden defalarca savunmamı istediler. Haklı gerekçe olmadığı için işten çıkaramadılar. Süt iznimi kullandırmadılar. Çok üzüntü verici bir süreçti. Kısaca bir hayatın üstünü örtmek istedi ki bir bakıma örttü de... Yaşadığım mobbing nedeniyle mesleğimden soğudum ve işimi bırakmak zorunda kaldım.

“MESLEKTE KALMAK İSTEMEDİM”

Belki bu olayın tek bir sonucu olabilir. Yönetici konumundaki insanların, beraber çalıştıkları insanların sahipleri olmadıklarını anlamaya vesile olmuştur. İnsanlar yaptıkları işler ve nitelikleriyle değerlendirilmelidir. Medyada 20 küsur yıllık deneyimimde böyle bir şey görmedim. Bu meslek bana ‘insanların haklarının peşinde koşarken, kendi haklarını korumaktan aciz olma çaresizliğini’ hep yaşatmıştır. Yanlış anlaşılmasın, kendi adıma hak arayışından hiç vazgeçmedim. Sadece duyarsız insanların çoğunlukta olduğu bir meslekte kalmak istemedim."

Sarıkaya'nın tokat attığı İHA kameramanı Ahmet Demir:4 gündür sadece 3 saat uyuyabildim Yaşanan çirkin saldırıyı gazetemize anlatan Ahmet Demir, "Bu şoku atlatırım ancak en küçük bir stres anında şekeri yükselen yaşlı annem yediğim tokadı gördüğünde fenalaştı. Bu duruma her şeyden daha çok üzüldüm" dedi.

İHA muhabirine çirkin saldırıda bulunmuştu! Muharrem Sarıkaya kovuldu İhlas Haber Ajansı muhabiri Ahmet Demir'e canlı yayında saldıran Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya kovuldu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu yayında İHA muhabirine tokat attığı görüntülere her kesimden gelen tepkiler üzerine Sarıkaya ile HaberTürk yollarını ayırdı.

Terbiye özürlü gazeteci bozuntusu: Muharrem Sarıkaya canlı yayında İHA kameramanına saldırdı Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, teknik arızayı gidermeye çalışan İHA kameramanına canlı yayında şiddet uyguladı. Sarıkaya, canlı yayında Demir’e tokat atarken Fatma Şahin bu skandala seyirci kaldı. İHA’dan yapılan açıklamada, Demir’e yönelik sert tavra sessiz kalınmayacağı belirtilerek, "Sarıkaya hakkında maddi ve manevi tazminat davası açılacaktır" denildi.