Türkiye Gazetesi

Ebru KARATOSUN

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların yerelde problemlerini daha iyi çözebilmek ve hayatını kolaylaştırmak amacıyla İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi’ni hayata geçiriyor. Oluşturulacak Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulları ile hırsızlık, telefon dolandırıcılığı, bağımlılık, trafik güvenliği ve aile içi şiddet gibi sorunlar başta olmak üzere birçok konuda atılacak adımlar belirlenecek.

ÇEŞİTLİ PROBLEMLER KURUL KARARLARIYLA ÇÖZÜLDÜ

Bugüne kadar pilot olarak 19 ilçede oluşturulan Kurullar, önümüzdeki yıl içerisinde bütün Türkiye’de yaygınlaştırılacak. Kurullar, kaymakam başkanlığında kolluk kuvvetleri, kamu kurumları, belediye, baro, medya temsilcileri, sivil toplum kuruluşları mensuplarından oluşuyor. Bu üyeler, gözlem, bilgi ve önerilerini yapılan toplantılarda paylaşıyor. Bugüne kadar, silah sıkma, hırsızlık, evlenme aşamasındaki çiftlere bilgilendirme, sokak düğünleri, olta balıkçılığı, kask kullanımı, boşanma sürecindeki ailelerin çocuklarının desteklenmesi gibi değişik konularda çıkan problemler kurullardan çıkan kararlar sayesinde çözüldü.

Mesela, sokakta düğün yapılmaması için belediyeler vatandaşlara yer tahsis etti. Boşanma sürecindeki ailelerin çocuklarına pedagog ile destek verildi. Olta balıkçılığı yapanlar için belediyeler yer tahsis etti. Özellikle Karadeniz Bölgesi’nde yaygın olan silah atma sorunun çözümü için vatandaşlar olimpik bir branş olan atıcılık sporuna yönlendirildi. Bu şekilde alınan tedbir ve önerilerin bütün Türkiye’deki belediyeler tarafından uygulanması sağlanacak.

SAHA ARAŞTIRMASI YAPILIYOR

BM tarafından desteklenen ve AB tarafından finanse edilen proje kapsamında, geçtiğimiz cumartesi günü Trabzon’da bir toplantı yapıldı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Kilit Uzmanı Dr. Sevcan Akıncı, kurulların amacının vatandaşlarla istişare metoduyla yerel güvenlik problemlerini belirlemek olduğunu söyledi. Akıncı “Kurulda suç önleme konusunda ilgili ve bilgili paydaşlara yer veriliyor. Bunların yanı sıra, ilçede ikamet eden vatandaşların yaşadıkları yerdeki öncelikli güvenlik sorunlarının neler olduğu, hangi alanlarda daha fazla hizmet almak istediklerini belirlemeye yönelik saha araştırması yapılıyor ve bu veriler analiz ediliyor” dedi.

VATANDAŞLA ORTAK ÇÖZÜM

Vatandaş için vatandaşla beraber güvenlik hizmetinin sağlanacağını dile getiren Akıncı şunları aktardı: Dünyada her yerde olduğu gibi Türkiye’de de her ilçede görülebilen ortak sorunlar kurullarımızda da çalışıldı. Ev içi şiddet, bağımlılık, trafik güvenliği, hırsızlık, suda boğulma, kamuya açık alanların güvenliği, başıboş sokak hayvanları, metruk binalar, telefon dolandırıcılığı gibi sorunlar güvenlik öncelikleri olarak karşımıza çıktı. Kayısı, avokado ve kablo hırsızlığına karşı üreticiler bilgilendirildi. Üreticiler, belirli noktalara kamera yerleştirdi. Trafik güvenliğine ilişkin sorunlar Yeşilyurt ve Sincan’da vardı. Altyapı eksikliği vardı. İhtiyaçlar belirlendi. Sonrasında ilçede eksik olan trafik levha ve sinyalizasyon eksikleri giderildi.

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