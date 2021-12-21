Türkiye Gazetesi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın tarafından yapılan açıklamada;

"Memur-Sen Genel Yönetim Kurulu olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile ek zam talebimizi görüştük.

Vergi muafiyetinin nasıl yansıyacağını konuştuk. Ekonomideki dalgalanma nedeniyle alım gücü düşen kamu görevlileri için ek zam görüşmelerimizin başlamasını istedik" denildi.

Memur-Sen'den ek zam görüşmelerine ilişkin açıklama Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bakan Vedat Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlamasını istedik" dedi.

Kabine yarın toplanıyor! Memur ve emekli maaşlarına ek zam gündemde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda gündeme ilişkin birçok konu masada ele alınacak. Memur ve emekli maaşlarına ek zamda gündemde olacak.

AK Partili Cahit Özkan: Asgari ücrette bugüne kadarki en yüksek zam olacak 2022 asgari ücret zammı ile ilgili konuşan Cahit Özkan, 19 yıllık AK Parti iktidarı dönemindeki en yüksek zammın yapılacağını söylerken, bu ücretin 4 bin lira olabilme ihtimaline de cevap verdi.