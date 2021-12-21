Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul’da yağması beklenen kar için önemli açıklamalarda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz yaptığı açıklamalarda bu geceye dikkat çekerek, kar yağışının başlayacağını belirtti. Yavuz, yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde etkili olan kar yağışının, yarın İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik çevrelerinde, Karadeniz Bölgesi'nin genelinde ve Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis çevrelerinde aralıklarla görülmesini beklediklerini söyledi.

UYARILARDA BULUNDU

Yağışın yarın özellikle Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer yoğunlaşacağının tahmin edildiğini aktaran Yavuz, "Bu bölgedeki vatandaşlarımızın yoğun kara karşı tedbirli olmasını istiyoruz." dedi.

Yavuz, perşembe günü ise yurdun kuzey ve doğu bölgelerinde aralıklarla kar yağışının devam edeceğine işaret ederek, "Kuvvetli bir kar yağışımız yok. Orta şiddette kar yağışı yer yer etkisini gösterecek. Cuma günü ise kar yağışının Doğu Anadolu'nun güneydoğusundan ülkemizi terk etmesini bekliyoruz. Hafta sonunda ise önemli bir yağış beklememekteyiz." diye konuştu.

DON VE BUZLANMA BEKLENİYOR

Yavuz, üç gün boyunca iç ve doğu bölgelerinde düşük gece sıcakları nedeniyle buzlanma ve don olayının etkili olacağını öngördüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Hafta sonunda tekrar sıcaklıkta bir artış var. Fakat iç ve doğu bölgelerde gece sıcaklığın hala eksi değerlerde olmasını beklemekteyiz. Genel itibarıyla baktığımızda, ülkemizin genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında hava sıcaklığının hakim olduğunu görüyoruz. Hafta sonu ise batı bölgelerden başlayarak sıcaklığın artmasını, hafta başında da ülke genelinde mevsim normalleri civarında hava sıcaklığı görülmesini beklemekteyiz."

HAFTA SONU SICAKLIKLAR ARTIYOR

Yavuz, İstanbul'da yarın Anadolu Yakası'nda hafif kar yağışı ile bu gece en düşük sıcaklığın sıfırın altında 1 derece olmasını beklediklerini söyledi. Gelecek 3 gün boyunca gündüz sıcaklığın İstanbul'da 5-6 derece civarında olacağının tahmin edildiğini dile getiren Yavuz, "Hafta sonunda gündüz sıcaklığın 12 derecelere, gece sıcaklığının da 4-5 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

BAŞKENTTE HAVA SICAKLIKLARI SIFIRIN ALTINDA 7 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Yavuz, başkentin hava durumuna ilişkin tahminleri ise şöyle aktardı:

"Başkentte önümüzdeki bir hafta boyunca soğuk bir hava hakim. Şöyle ki, gece sıcaklık önümüzdeki 3 gün boyunca sıfırın altında 6-7 dereceler civarında merkezde. Kırsalda biraz daha düşük olabilir, sıfırın altında 10'ları ölçebiliriz. Bununla birlikte gündüz sıcaklığın 1-0 dereceler civarında seyretmesini bekliyoruz. Hafta sonunda gündüz sıcaklığın 3-4 derecelere, gece sıcaklığın sıfırın altında 3-4 dereceye kadar çıkmasını beklemekteyiz. Ankara'da önümüzdeki bir hafta boyunca önemli bir yağış beklentimiz yok. En büyük meteorolojik hadise, soğuk hava, buzlanma ve don olayı."

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