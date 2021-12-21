Türkiye Gazetesi

Yurt içinde ve yurt dışında yapılan başarılı operasyonlar neticesinde iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK'da çözünme sürüyor. Bu kapsamda yürütülen ikna çalışmaları sonucunda kırmızı bültenle aranan bir teröristin teslim olduğu bilgisi verildi.

TESLİM OLAN ÖRGÜT MENSUBU SAYISI 197'YE YÜKSELDİ

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen, MİT Başkanlığı'nın destek verdiği ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı, Türkiye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü, Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 197’ye yükseldi” denildi.

PKK'dan kaçan 5 terörist teslim oldu İkna çalışmaları sonucu PKK/KCK'dan kaçan 5 terörist daha teslim oldu. 9 ayda teslim olan terörist sayısı 193'e yükseldi.

1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Sene başından bu yana 187 terörist ikna yolu ile teslim oldu İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylece, sene başından bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 187'ye çıktı.