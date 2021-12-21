Türkiye Gazetesi

İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere götürmek için Türkiye'nin farklı bölgelerinden yola çıkan tırlar Sarp Sınır Kapısı'na geldi. Sınırdan başlayarak Karadeniz Sahil Yolu'nun Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçe güzergahındaki belli bölümlerde 12 kilometrelik tır kuyruğu oluştu. Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, bu yoğunluğun ana sebebinin ihracattaki yüzde 30 düzeyindeki artış olduğuna dikkati çekti.

"OTOMOBİLLER SEBEBİYLE TIR GEÇİŞLERİ YAVAŞLIYOR"

Akyürek "Yüzde 30 artan ihracat, nakliyemizi ve yurt dışına çıkışlarımızı da yansıdı. Öte yandan, Sarp Sınır Kapısı'nda son günlerde her iki yönlü giriş çıkış yapan otomobil sayısı da beklenmedik boyutta arttı. 2-3 ay önce günlük 30 araç geçerken bugün bu sayısı 300-400 rakamlarına ulaştı. Otomobil giriş çıkışlarındaki yoğunluk sebebiyle de gümrükteki tır geçişleri yüzde 10 seviyesinde azalmakta" diye konuştu.

"GÜNDE ORTALAMA 650 TIR ÇIKIYOR"

Akyürek, Sarp Sınır Kapısı'ndan günlük ortalama 600-650 tırın çıkış, 400 civarında tırın da giriş yaptığını belirterek, "Bu durum ihracattaki artışı ve yerelde 'karınca ticareti' diye adlandırdığımız yabancı uyruklu vatandaşların ülkemize gelişi ve çıkışıyla ilgili ekonomik göstergeyi ifade ediyor. Gürcü tarafındaki 6. peron açılırsa bu geçiş sayısının yüzde 10-15 düzeyinde artacağı önceki tecrübelerimizle ortada." dedi.

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İHBİR, ihracatın bir'inci'lerini ödüllendirdi: Türkiye'nin önü açık Hububat ve Bakliyat İhracatçıları Birliği, ihracata değer katanlara ödül verdi, teşekkür etti. Törende konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay “Üçüncü çeyrekteki 7,4 büyümenin 6,8’i ihracattan geldi. Ham madde sıkıntısı çekiyoruz ama gıdada kendi kendimize yetebileceğimizi yeniden gördük. Türkiye’nin önü daha da açılacak. Potansiyelimize inanalım” dedi. Törende Türkiye’nin en köklü yayın kuruluşlarından İhlas Medya’ya ihracatçılardan üç ödül birden geldi.

TİM Başkanı'ndan ihracatçılara çağrı: Mal kıymetli, ucuza satmayın! Türkiye’nin pandemi döneminde tedarik zincirini kırmayıp üretime devam etmesiyle 23 milyar dolarlık yeni siparişin gelmesini sağladığını anlatan TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracatçılara ucuz ürün satmamaları konusunda şu çağrıyı yaptı: Mal, emtia, gıda kıymetli. Ucuza bir şey satmayın. Almak istediğinizde bulmakta zorlandığınız bu emtiaları kaptırmayalım. Devletin bize vermiş olduğu desteklerin değerini iyi bilerek mallarımızı değerinde satmamız gerekiyor.