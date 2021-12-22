Türkiye Gazetesi

Yılmaz BİLGEN

Doğu Türkistanlı İdris Hasan, Türkiye’den seyahat amaçlı gittiği 20 Temmuz'da Fas’ta tutuklandı. Fas mahkemesi, İdris için Çin’e iade kararı verdi. Çin makamlarının 2017 yılında arama kararı çıkardığını söyleyen Uygur Yardım Derneği Başkanı Abduveli Eyub “Çin, İdris'i 2014 yılında Becin şehrinde bir tren istasyonundaki patlamanın faili olmakla suçluyor. Ancak İdris 2012 yılından bu yana Türkiye’de yaşıyor ve bu süre zarfında Çin’e hiç gitmedi” dedi.

İdris'in gönüllü aktivist ve yardım gerçekleştirdiğini söyleyen Eyub “İdris için Pekin yönetiminin talebi ile çıkarılan İnterpol arama kararı iptal edildi. Buna rağmen Fas mahkemesinin verdiği iade kararına uluslararası düzeyde itiraz geldi. Mahkeme kararını değiştirecek tek merci Fas Kralı Abdullah” dedi.

Avukatları aracılığı ile görüştüğümüz İdris, Türkiye’nin iade talebinde bulunmasını istedi.

Çinli internet fenomenine 210 milyon dolarlık vergi cezası verildi Çin'de çevrim içi canlı yayın platformlarında ürün tanıtımı ve satışı yapan, "Viya" olarak tanınan popüler internet şahsiyeti Huang Vey'e, vergi kaçırdığı gerekçesiyle 1,34 milyar yuan (yaklaşık 210 milyon dolar) para cezası kesildi.

Azerbaycan 10 Ermeni askerini iade etti Azerbaycan, Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırında çeşitli provokasyonlar gerçekleştirdiği nedeniyle tutukladığı 10 Ermeni askeri, ülkesine iade etti.

Eski Çinli dedektif Doğu Türkistan'daki zulmü anlattı Çin’den kaçarak Avrupa’da bir ülkeye sığınan eski Çinli dedektif, CNN televizyonuna üç saat süren mülakat vererek Uygurlara yapılan zulümleri anlattı.