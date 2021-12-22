Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İl Emniyet Müdürleri Değerlendirme Toplantısı”nda konuştu. Bakan Soylu, Terör örgütü PKK’nın Türkiye içinde bitme noktasına geldiğini hatırlatarak “Nasıl oluyor da YPG, PYD sınırımızda bir terör devleti kurmanın taşeronluğuna soyunabiliyor? Buna izin vermedik. Allah’ın izniyle, milletimizin iradesiyle, güvenlik güçlerimizin olağanüstü mücadelesiyle izin vermeyiz. Bu örgüt, batılı ülkelerle açıktan iş birliği yapıyor” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya üzerinden Türkiye düşmanlığı yapanları kastederek “Amerika’nın, Avrupa’nın vakıflarından beslenip Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine çalışan, sabahtan akşama kadar video çeken, sabahtan akşama kadar Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere herkese hakaret eden, iftira eden şaklabanlar var. Hiç kimsenin aklına gelmez mi, üzerinde elbise alacak parası olmayan adam yüzlerce insanı yanında çalıştırıyor. Nasıl çalıştırıyor?” diye konuştu.

"BU AZİZ, ASİL MİLLETE İHANET EDİYORLAR"

Bazı küresel şirketlerin terör örgütlerine destek verdiğini anlatan Soylu, şöyle devam etti: "Chrest Vakfından bilmem ne vakfına kadar her biri sabahtan akşama kadar bunları fonluyorlar. Akşam yemeklerini, yedikleri içtiklerini, elbiselerini fonluyorlar. Ne kadar küfretse o kadar ikramiye almasını teşvik ediyorlar. Bunu hepimiz görüyoruz. Alenen casusluk yapıyorlar, alenen bu ülkenin topraklarına ve bu aziz, asil millete ihanet ediyorlar, adam gibi bir yerlerde itibar görüyorlar. Ankara’nın göbeğindeki, dünyanın en büyük ülkesi addedilen büyükelçiliklerden aldıkları talimatla ülkemizin içerisini karıştırmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar."

Hainliğin bile kendine ait bir karakteri bulunduğunu, bazılarının hain bile olamayacak kadar sefil olduğunu kaydeden Soylu “Amerikan Büyükelçisi’yle dört beş defa oturacaksın, bunu matah diye servis edeceksin. Yazıklar olsun. Türkiye de bunu izleyecek. Sonra da siyasetçiyim diye gezeceksin” ifadelerini kullandı.

"ŞİDDET GÖREN KADINI BARIŞMAYA GÖNDERMEYİN"

İçişleri Bakanı Soylu, aile içi ve kadına yönelik şiddet konusuna değinerek bu meselenin kendine ait bir uzmanlık alanı olduğunu ve normal asayiş olayları gibi yaklaşmamak gerektiğini vurguladı.

Soylu “Herkesten rica ediyorum, şiddet veya şiddet eğilimi gördüğünüz bir hadisede kadınlarla erkeği güya barıştırarak göndermeyin. Bu yıl 34 kadın uzaklaştırma tedbiri alındığı hâlde hayatını kaybetti. Bunun yarısı güya barışmak suretiyle uzaklaştırma ve tedbir kararı devam ederken bir araya geldikten sonra erkeğin şiddetiyle hayatını kaybeden kadınlar” dedi.

Bakan Soylu: Tahir Güven’in kanı yerde kalmayacak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Meman Aşireti Lideri Tahir Güven’in taziyesinde, "Kanı yerde kalmayacak, bu kalleşliği, bu büyük tuzağı kim yaptıysa devletimiz güçlüdür, bunun hesabını sormaya muktedirdir.” dedi.

Bakan Soylu duyurdu: Zehir tacirlerine ağır darbe... 515 kilogram eroin yakalandı İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 515 kilogram eroinin yakalandığını duyurdu.