Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Bitlis’te karın yaklaşık 170 santimetre olduğunu açıklarken yaklaşık 258 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kent genelinde kapanan 258 köy yolunun açma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Kar yağışı nedeniyle 12 ilde eğitime ara verildi Yurdun bazı kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplanan 12 ilde eğitim durdu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Konya, Tunceli, Aksaray, Adana, Bingöl, Karaman, Denizli, Kars, Muğla, Eskişehir, Kahramanmaraş, Sivas illerinde yüz yüze eğitime ara verildi.

Bitlis'te etkili olan yoğun kar 170 santimetreye ulaştı.

TEK KATLI EVLER VE TABELALAR GÖZDEN KAYBOLDU

Bitlis Belediyesinin kar ekibi özellikle iş makinelerinin giremediği dar sokak ve merdivenleri insan gücüyle karla mücadele etmeye devam ediyor. Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan tek katlı evler ve yön tabelaları da kardan dolayı gözle görülemeyecek şekilde karla kaplandı.

Bolu Dağı’nda kar yağışı ve sis var! Görüş mesafesi 30 metreye düştü Bolu’da, D100 karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışıyla birlikte yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Bitlis'te yoğun kar yağışı 258 köy yolunu ulaşıma kapanmasına neden oldu. Bitlis Belediyesine bağlı ekipler çalışmalara devam ediyor.

GENÇLER KARIN TADINI ÇIKARDI

Bitlis’e bağlı Rahva bölgesinde etkili olan kar ve tipi hem vatandaşlara hem de sürücülere zor anlar yaşatırken, bir grup genç ise kar yağışını fırsata çevirerek kar üstünde halay çekti. Köy yollarında İl Özel İdaresi, ana ve ara artellerde ekipler karla mücadeleye aralıksız devam ediyor.

Van'da kar yağışı etkili oldu, sürücüler yolda kaldı Van'da dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, akşama doğru etkisini artırınca sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan bazı sürücüler zincir takarak ilerledi.