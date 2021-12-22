Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta milyonları ilgilendiren asgari ücret zammı açıklanmış vatandaşın yüzü gülmüştü. Bu kez de gözler memur, emekli zammı, 3600 ek gösterge ve EYT ile ilgili gelişmelere çevrildi. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük’ün TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Günaydın Türkiye programında söz konusu konuya dair önemli açıklamalar yaparak vatandaşa müjde verdi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'lilere müjdeyi vererek "Mutlaka bir çalışma yapılacak" dedi.

Asgari ücret, EYT ve 3600 ek gösterge... Bakan Bilgin: Gelecek hafta açıklayacağız Bakan Bilgin, çalışma hayatına yönelik düzenlemelere ilişkin yaptığı açıklamada, Asgari ücret, EYT ve 3600 ek gösterge konuları hakkında gelecek hafta yapacakları basın toplantısı ile bilgilendirme yapacaklarını duyurdu.

AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu, asgari ücrette mutlu sona ulaşıldığını vurgulayarak sırada 3600 ek gösterge ve memur, emekli zamlarının olduğunu belirtti. Tüm bu meselelerin çözülmesiyle beraber Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için gelecek yıl bir çalışma yapılacağının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenleri de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planladıklarını açıkladı. ''Mesleki eğitimde bazı müjdelerimiz olacak'' diyen Erdoğan, mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin 4 yıl boyunca aldıkları ücretlerin işveren üzerindeki yükünü kaldırıp, bu yükü devlet olarak üstleneceklerini söyledi. Son sınıfa kalfa olarak devam eden öğrenciler de, asgari ücretin üçte biri kadar değil yarısı kadar ücret alacak.

3600 EK GÖSTERGE İÇİN TARİH '2022'

3600 ek gösterge için bir sıralama olduğunu kaydeden Akbaşoğlu, “Önce asgari ücretten başladık ve o bitti. 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmamız devam ediyor. Bu bizim sözümüzdür. 3600 ek gösterge ile ilgili polislere, öğretmenlere ‘3600 ek göstergeyi vereceğiz’ demiştik. Bunu daha da geniş bir perspektifte ele alıyoruz. Bu konu ile ilgili ortak paydaşlarla beraber Bakanlığımız çalışmayı yapıyor. Yılbaşından sonra 3600 ek gösterge ile ilgili gerekli değişiklikleri yapacak şekilde hazırlıklarımız devam ediyor. 3600 ek göstergeden sonra ise memur ve emeklilerin durumu ele alınmak suretiyle gerekli iyileştirmeler yapılacak” dedi.

EYT İLE İLGİLİ ÇALIŞMA SON SIRADA

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için de müjdeli haberi TGRT ekranlarından duyuran AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu, “Bunlardan sonra da EYT’li kardeşlerimizin talepleri irdelenecek. Bu manada Vedat Bilgin Bey bu konu ile ilgili daha önce bir takım çalışmalar yapmıştı. Bunun detaylandırılması ile ilgili çalışmalar da mutlaka yapılacak ve talepler değerlendirilecek” dedi.

3600 Ek Gösterge müjdesi! Çalışmalarda sona gelindi | 3600 ek göstergede son durum! 3600 ek göstergede son durum! Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli unsurlardan bir tanesidir. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, "Önümüzdeki günlerde müjdeli haber verilecek." açıklamalarının ardından 3600 ek göstergenin ayrıntıları merak edilmeye başlandı. 3600 ek gösterge nedir, ek gösterge kimleri kapsıyor ve ne zaman çıkacak gibi sorular sıkça araştırılır oldu. İşte 3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler...

“MÜSTERİH OLSUNLAR”

Açıklamalarına devam eden Akbaşoğlu bütün kesimleri memnun ettikten sonra EUT’lilerin durumunu ele alacaklarını belirterek “Bu konuda EYT’li kardeşlerimiz müsterih olsun. EYT ile ilgili bir çalışma mutlaka yapılacak” ifadelerini kulandı.