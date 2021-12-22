Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Memur-Sen Başkanı'nı kabul edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile bugün saat 16:00'da ek zam konusunu görüşecek.
Pereira Ali Koç'a sahip çıktı ve ekledi: Umrumda değil Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı Vitor Pereira, 2-2 beraberlikle sona eren Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Aynı oyuncuyu iki kere boş bıraktık, iki kere gol yedik. Kazanmak için her şeyi yaptık. Hakkımda söylenenler olsa da ben Fenerbahçe'de mutluyum" dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti
22.12.2021 - 19:09 | Son Güncelleme: 22.12.2021 - 19:28
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Etiketler : erdoğan,ali koç,haberler,
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