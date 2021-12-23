Türkiye Gazetesi

Bahçelievler Belediyesinde koronavirüs testi için beklerken filyasyon ekibindeki başörtülü doktor Tuba Taşkın Öztürk’e “Ama senin kafanda şu şey varken ben sana nasıl güvenebilirim, beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim” diyen CHP’li meclis üyesi İsmail Hakkı Temel’in yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 32. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuksuz sanık Temel, PCR testi için olay yerine gittiğini anlatarak, müştekiye olaydan bir gün önce de aşı olduğunu söyleyip "Bunun bir zararı olur mu hemşire hanım?" diye soru sorduğunu aktardı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Müştekinin “Ben hemşire değil, doktorum” demesi üzerine, "Bir zararı olursa doktor elinden zehirlendi derler" diyerek ironi yaptığını savunan Temel, "Hakaret kastım yoktur. Böyle anlaşılmış olmasından dolayı çok üzüldüm, özür de diledim. Hâlen de müştekiden özür diliyorum" diye konuştu. Mahkeme, bir sonraki celsede tanıkların dinlenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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