Türkiye Gazetesi

İstanbul’da dünden itibaren devam eden kısa süreli kar yağışı nedeniyle bazı ilçeler adeta beyaza büründü. Daha önce yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı şehir merkezlerinde de etkisini göstermeye başladı.

İstanbul için son dakika kar uyarısı | İstanbul Kar Yağışı Devam Edecek mi? İstanbul için son dakika kar uyarıları peş peşe geliyor. Dün yüzünü gösteren kar yağışı bugün öğleden sonra da bazı ilçelerimizde devam etti. Peki İstanbul kar yağışı devam edecek mi? İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Milyonlarca kişinin merak ettiği sorunun cevabı meteorolojiden geldi. Akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da kar yağışı görülecek.

İstanbul'da yer yer yağan kar yağışı görenleri sevindirdi.

“KARI GÖRDÜĞÜMDE ÇOK MUTLU OLDUM”

Pendik’te de aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle evlerin çatıları beyaza büründü. Bir vatandaş yağan kar ile ilgili ,” İstanbul’a kar yağması çok güzel bir şey en azından temiz hava olması çevremizin daha temiz gözükmesi ve doğaya güzel bir görünüm ve güzel bir görüntü olması birde Aydos ormanlarına kar çok güzel yakışıyor. Karı gördüğümüzde çok mutlu ve sevinçli oluyoruz çok mutlu oldum. Ben karı çok seviyorum kendi adıma çok mutlu oldum” yorumunu yaptı.

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ÖĞRENCİLER KARLA MUTLU OLDU

Dün geceden itibaren İstanbul’da belirli noktalara yağan kar Sultangazi'de de etkili oldu. Beyaz örtüyü gören öğrenciler teneffüste bahçeye inerek karın tadını çıkardı.

Öte yandan mevsimin ilk karı belirli ilçelerde olduğu gibi Arnavutköy’e de yağdı. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, Arnavutköy’ü beyaza bürüdü.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Kardan nasibini alan bir diğer yer ise Çamlıca oldu. Günün aydınlanmasıyla birlikte Çamlıca tepesine yağan kar Çamlıca Cami ve Türk bayrağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

“HAYRANLIK OLUŞTURAN GÖRÜNTÜ”

Çamlıca Tepesini gezmeye gelen vatandaşlardan , “Mevsimin ilk karı İstanbul’a yağdı. Güzel görüntüler oluştu. Bizde arkadaşlarla Çamlıca Tepesi’ne hem kahvaltı yapmaya hem de bu manzarayı izlemeye geldik. İstanbul’un manzarasına karşı kar çok güzel oldu. Gerçekten hayranlık oluşturan bir görüntü var” diye konuştu.

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