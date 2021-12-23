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MSB: Barış Pınarı Bölgesi'nde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
23.12.2021 - 10:49 | Son Güncelleme: 23.12.2021 - 10:51
Türkiye Gazetesi
MSB: Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyoruz. Bölgeye yönelik taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.
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814432 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/814432.aspx
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