Türkiye Gazetesi

Ticari amaçla yurt dışından getirilen cep telefonu, televizyon ve radyo gibi cihazlar için ödenmesi gereken bandrol ücreti belli oldu. Cumhurbaşkanı Kararı’na göre 2022 yılından itibaren yurt dışından getirilecek cep telefonları için 20 euro, bilgisayar ve tabletler için 10 euro ücret ödenecek.

TELEFONLAR İÇİN 20 EORU BANDROL ÜCRETİ BELİRLENDİ

Bandrol ücretleri, 51 ekrana kadar televizyonlar için 10 euro, 52-67 ekranlar için 16 euro, 68-85 ekranlar için 22 euro, 86-116 ekranlar için 34 euro, 117-148 ekranlar için 40 euro, 148 ekran ve üstündekiler için 80 euro, oto televizyonu için 8 euro olarak belirlendi. Diğer cihazlar için 18 euro alınacak

DİĞER CİHAZLAR İÇİN 18 EURO ÖDENECEK

Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar için 9-21 euro, radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için 1-18 euro ücret tahsil edilecek. Bunların dışında kalan her türlü cihaz için de 18 euro bandrol ücreti belirlendi. Ücretler, euro karşılığı Türk lirası olarak alınacak.

Yurt dışından gelen telefona 20 avro bandrol ödenecek “Ticari ithalat maksadı dışında” yurt dışından getirilecek bazı görsel ve işitsel cihazlar için 1 defaya mahsus ve 2020 yılı için geçerli olmak üzere bandrol ücreti tahsil edilecek.