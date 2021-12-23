Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası, kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduatlar için kullanılacak kurların alış sevitesi ilk kez dün açıklamaya başladı. Merkez Bankası tarafından dolar kuru dün alış için 12,35 kuruş olarak belirlenmişti. TCMB, kur korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için kullanılacak yeni kur rakamlarını duyurdu.

YENİ KUR RAKAMI AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için kullanılacak kur rakamlarını duyurdu. Merkez Bankası'na göre döviz kurlarından Dolar alışta 11,6399 TL ve satışta ise 11,6609 TL, Euro ise alışta 13,1862 TL, satışta ise 13,2100 TL olarak açıklandı

Merkez Bankası ilk müdahalenin büyüklüğünü açıkladı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Aralık'ta yapılan ilk döviz müdahalesinin büyüklüğünü 844 milyon dolar olarak açıkladı.