Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kişilik haklarını ihlal eden sözleri nedeniyle 80 bin TL'lik tazminat ödemesine hükmedildi. Kılıçdaroğlu'nun 26 Ocak 2021 tarihindeki grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeleriyle ilgili davada mahkeme kararını verdi. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle, 80 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Kılıçdaroğlu, ‘Karşı değilim’ dedi, İBB başkanı ilk kez konuştu: İmamoğlu’ndan adaylık sinyali CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı olmadığını söylemesinin ardından İBB başkanından ilk açıklama geldi.