Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam Kampı'nda belediye başkanlarına seslendi. Erdoğan, belediyelerin, merkezi yönetime giden yolda oldukça önemli olduğunu ifade etti. Erdoğan, CHP'ye geçen belediyelerin topluma ağır maaliyetler yüklediğini belirtti. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadine teğki gösterdi, "Geçen haftalarda Şanlıurfa'ya gitmiş, kendince esip gürlemiş. Sözü tarıma getirip belediyeyi bize verin çiftçiye elektriği bedava yapalım demiş. Peki, çiftçilerimizin yoğun elektrik kullandığı Hatay, Adana, Antalya gibi şehirler sizin yönetiminizde. Yapın oralarda bedava." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

BELEDİYE BAŞKANLARINA 'KİBİR' UYARISI

Belediye hizmetlerindeki hassasiyetimiz hiçbir zaman azalmadı. Beldelerle beraber ülkemizde nüfusun yüzde 64'üne denk gelen toplam 1390 belediyenin 1041'inin Cumhur İttifakı'nda olması, güveni göstermektedir. Merkezi yönetimde ne kadar güçlü olursak belediyelerimizi de o kadar destekleyebiliriz. Tüm hesaplarınızı 2024 Mahalli İdareler Seçimi'ne değil, 2023 seçimine göre ayarlamanızı istiyorum. CHP'ye geçen belediyelerin şehirlerimize nasıl ağır maliyetler getirdiğini takip ediyoruz.

AK Parti'de siyaset yapan herkes, kendi kişisel kariyerinden önce, ülkesi ve milletine karşı sorumluluklarını düşünmek, ona göre davranmak mecburiyetindedir. Aksi takdirde ne olacağını görmek için tarihe bakmak yeterlidir. Belediye başkanına gurur, kibir asla yakışmaz. Biz tevazu ehli olmaya mecburuz. Aksi takdirde sorun katlanarak büyür. Kuluz kul. Eninde sonunda gideceğimiz yer toprak.

KILIÇDAROĞLU'NA TAZMİNAT GÖNDERMESİ

Bu ara bir 80 bin lira daha kazandım. Adamın işi gücü yalan, iftira. O iftira attıkça, o yalan söyledikçe yargı da sağ olsun kararlarını olumlu şekilde veriyor. O ajanslara yaptıkları ödemelerin haddi hesabı yok. Yapılmamış işlerin, hizmetlerin propagandasından başka bir şeyle uğraşmıyorlar. Bizim yaptığımız işleri kendilerine malederek 1 yıl idare ettiler, 2. yıl makyajlar dökülmeye başladı. Önümüzdeki yıldan itibaren bunların insan içine çıkacak yüzleri varsa, kalmayacaktır. Balık baştan kokar misali, genel başkanlarına bakıp akıbetlerini kestirmek mümkündür.- Şanlıurfa'da çiftçiye bedava elektrik vereceğim demiş.

"HATAY'DA, ADANA'DA YAPSANA, ELİNİ TUTAN MI VAR?"

CHP Genel Başkanı için şu örnek bile yeterlidir. CHP Genel Başkanı Şanlıurfa'ya gitmiş, esip gürlemiş. Sözü tarıma getirip belediyeyi bize verin çiftçiye elektriği bedava yapalım demiş. Çiftçilerimizin yoğun elektrik kullandığı Adana, Hatay gibi şehirler sizin belediyelerinizin yönetiminde. Yapın oralarda elektriği bedava. Elinizi tutan mı var. Elektriklerin belediye ile ilgisinin olmaması... Elektriği belediyeler mi veriyor. İkinci sorun belediyelerin böyle bir görevinin bulunmaması.

"SEÇİMDEN SONRA SADECE İSTANBUL'DA 15 BİN KİŞİYİ EKMEĞİNDEN ETTİLER"

Üçüncü sorun CHP Genel Başkanı'nın nice namus sözü verdiği her konu gibi bunu da arkasını dönünce unutacak olmasıdır. CHP Genel Başkanı belediyelerinde tek bir kişinin bile işinden çıkarılmayacağı konusunda namus sözü vermişti. Seçimden sonra sadece İstanbul'da 15 bin kişiyi ekmeğinden ettiler. Namuslu isen bunun gereğini yap bakalım. Bunun yerine de ne olduğu belli olmayan, bir kısmı terör örgütleriyle iltisaklı olan 45 bin kişiyi işe doldurdular.

Sizler duruşunuzla, işinizle bu kritik sürecin en önemli belirleyicisi durumundasınız. Ülkenin Cumhurbaşkanı olarak ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda olduğumuzdan, olacağımızdan şüpheniz olmasın.

Amacımız belediyelerin hizmetlerini daha etkin biçimde sürdürmelerini sağlamaktır. Tespit ettiğimiz yanlışları affetmediğimiz gibi hayata geçen güzel faaliyetleri de yakından takip ediyoruz.

YEŞİL KALKINMA DEVRİMİ

Son dönemde başlatılan gençlik faaliyetlerini de önemli bir adım olarak görüyoruz. Ankara'da yeni açtığımız Millet Bahçesi'nde düzenlenen gençlik festivali örnek bir faaliyet olmuştur. Amacımız belediyelerin hizmetlerini etkin şekilde yürütmesini sürdürmektir.

İstişare toplantılarımız aynı zamanda tecrübe aktarımı, güzel örneklerin paylaşımı, fikir alışverişi yapma zeminidir. Küresel iklim değişikliğinin insanlığı daha çok tehdit ettiği gerçeğini göz önüne tutarak yeşil kalkınma devrimini gündemimize oturttuğumuzu açıkladık. Sizleri bu hususa önem vermeye, hazırlıkları yapmaya davet ediyorum.

Şehirlerimizi çok büyük yatırımlarla güçlendirdik. 2018'den bu yana sadece çevre ve şehircilik alanında yatırım bedeli 300 milyar lirayı aşan 12 bin 700 projeyi hayata geçirdik. Bu projeler geleceğimize daha güvenle bakmamızı sağlıyor. Belediyelerimize merkezi yönetimden aktarılan kaynak miktarını yılda 4,7 milyar liradan 86 kat artışla 106 milyar liraya çıkardık. 2022 bütçesinde 150 milyar lirayı buldu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

Malatya, Elazığ, İzmir'de ciddi depremler yaşadık. Karadeniz'de sel felaketleriyle karşılaştık. Akdeniz ve Ege'de etkili olan orman yangınlarıyla yüzleştik. Denizlerimizi işgal eden müsilaj tehdidine maruz kaldık. Bu tehditlerin hepsine müdahale ettik. Zararların tazmini çalışmalarına başladık. Bizzat şahsım, arkadaşlarım arazideydik. 1 yıla kalmadan depremde ve selde yıkılan evlerin yerine yenilerini inşa ettik. Denizleri temizledik, ormanlar için çalışmalara başladık.

Depreme karşı kentsel dönüşüme hız verdik. 9 yılda 1,7 milyon konutu dönüştürerek önemli bir başarı elde ettik. Ana muhalefetin başındaki zat nereden milletvekili. İzmir, İzmir'in belediyesi onlarda. Yahu İzmir'de acaba o kaçak yapılaşmanın olduğu bölgelerde o gecekonduların olduğu bölgelerde belediyeniz nerede bir kentsel dönüşüm projesi uyguladı? Yok. Ama bunu benim konuşmam yetmiyor. Benim İzmir teşkilatımın, İzmir milletvekillerimin kapı kapı dolaşarak, bunları da işaret ederek anlatması lazım. Halen ülke sathında 330 bin konutun dönüşüm inşaatları sürüyor. TOKİ 1,1 milyon konutla çok büyük katkı sağladı.

BELEDİYE BAŞKANLARINA ÇAĞRI

Sokak hayvanları meselesi... Maalesef medyada çocuklara saldıran başıboş köpeklerle ilgili üzüntü verici hadiselere rastlıyoruz. Sahipsiz hayvanlarının yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu unutmamalıyız. Sahipsiz hayvanlar için lütfen ön alın, sıcak barınaklar kurarak pek çok gönül kazanabiliriz, kazanabilirsiniz. Barınaklar sorununu hep birlikte aşmamız gerek.

2019 seçimlerinde yayınladığımız manifestoyu asla akıldan çıkarmamamız gerekiyor. Şehir planları uzun vadeli hazırlanacak. Alt yapı ve ulaşım sorunları tamamen çözülecek. Kentsel dönüşüm çalışmaları bölgelerin özelliklerine göre yönetilecek.

Hiçbir AK Parti belediyesi için şaibe konuşulmamalı. İmar planlarından bindiğiniz araca, ihalelerden ailenize kadar en ufak bir lüks şatafat görüntüsüne mahal vermemelisiniz.

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