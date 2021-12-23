Türkiye Gazetesi

Dün 1000 lirayı aşan ve kritik eşiği geçen gram altın an itibariyle 619 lirya kadar geriledi. Gram altın 619 liraya kadar düşerken çeyrek altında bugün 998 liradan işlem görüyor. 23 Aralık çeyrek altın satış fiyatı 1,057 TL. Yarım altın fiyatı ise bugün 1.989 liradan alınıyor 2,099 liradan satışı yapılıyor. Son dönemdelki artışlarla beraber 4 bin lira barajını aşan Cumhuriyet altını ise 23 Aralık'ta 3 b,n 984 liradan alınırken 4 bin 179 liradan satışta.

Dolarda düşüş sürüyor: 11 liranın altına indi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde TL'yi koruma hedefini açıklamasının ardından dolar ve euro'da hızlı bir düşüş yaşanmıştı. Bugün itibariyle kurdaki hızlı düşüş sürerken dolar 11 liranın altına gerileyerek 16 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Euro'da doları takip ederek son bir ayın en düşüğü olan 12 sınırına indi.