Şanlıurfa’da kurulan tesiste uzun süredir çalışmaların yürütüldüğü ve dün acil kullanım onayı çıkan yerli korona virüs aşısı Türkovac’ın ilk sevkiyatı gerçekleştirildi.
Organize Sanayi Bölgesindeki tesiste paketlenen 150 bin doz aşı, çeşitli illere gönderilmek üzere araçlara yüklenerek yola çıktı.
Yerli aşı Turkovac'a onay geldi: Seri üretim başladı Yerli aşı Turkovac için acil kullanım onayı başvurusu sonuçlandı. Bakan Koca yerli aşı için tarihi verdi. Koca Turkovac'ın gelecek hafta kullanılmaya başlanacağını duyurdu.
Yerli aşı TURKOVAC’dan sevindiren haber: Ağır hastalanan veya hastaneye yatan olmadı Yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC’la ile ilgili paylaşılan son verileri değerlendiren Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, TURKOVAC uygulanan kişiler arasında ağır hastalanan, hastaneye veya yoğun bakıma yatan olmadığını belirtti. Ayrıca Kara, yerli aşının hatırlatma dozunda da antikor seviyelerini hızla yükselttiğini söyledi.
Türkiye’nin yerli korona virüs aşısı Türkovac’ın ilk sevkiyatı yapıldı
Türkiye’nin yerli korona virüs aşısı Türkovac’ın ilk sevkiyatı yapıldı.
Şanlıurfa’da kurulan tesiste uzun süredir çalışmaların yürütüldüğü ve dün acil kullanım onayı çıkan yerli korona virüs aşısı Türkovac’ın ilk sevkiyatı gerçekleştirildi.
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