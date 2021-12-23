Türkiye Gazetesi

Kızılcahamam’da “Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı”nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanlarına seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu başarıyı arttırarak sürdürmemiz şarttır" dedi. Belediye başkanları konuşması boyunca çağrılarını yineleyen Erdoğan, sokak hayvanları konusunda da çağrıda bulundu. Erdoğan, "Sahipsiz hayvanlarının yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu unutmamalıyız. Sahipsiz hayvanlar için lütfen ön alın, sıcak barınaklar kurarak pek çok gönül kazanabiliriz, kazanabilirsiniz" dedi.

“BARINAKLAR SORUNUNU HEP BİRLİKTE AŞMAMIZ GEREK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maalesef medyada çocuklara saldıran başıboş köpeklerle ilgili üzüntü verici hadiselere rastlıyoruz. Sahipsiz hayvanlarının yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu unutmamalıyız. Sahipsiz hayvanlar için lütfen önlem alın, sıcak barınaklar kurarak pek çok gönül kazanabiliriz, kazanabilirsiniz. Barınaklar sorununu hep birlikte aşmamız gerek. 2019 seçimlerinde yayınladığımız manifestoyu asla akıldan çıkarmamamız gerekiyor. Şehir planları uzun vadeli hazırlanacak. Alt yapı ve ulaşım sorunları tamamen çözülecek. Kentsel dönüşüm çalışmaları bölgelerin özelliklerine göre yönetilecek" dedi.

PİTBULL DEHŞETİ YAŞANMIŞTI

Öte yandan, dün Gaziantep’te bir sitenin bahçesinde bulunan basketbol sahasında oyun oynayan 4 yaşındaki kız çocuğu, iki tane pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğramıştı. Çevredeki vatandaşların yardımı sonucu güçlükle kurtarılan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini sürdürüyor. Olay sosyal medyada gümdem olmuş, vatandaşlar, yetkililere pitbull cinsi köpek besleyenlere yönelik tedbirlerin arttırılması çağrısında bulunmuştu.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Bedava elektrik' tepkisi: Elini tutan mı var? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu. Burada Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' açıklamasına tepki gösteren Erdoğan "Çiftçilerimizin yoğun elektrik kullandığı Adana, Hatay gibi şehirler sizin belediyelerinizin yönetiminde. Yapın oralarda elektriği bedava. Elinizi tutan mı var?" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 80 bin lira tazminat ödeyecek CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu 26 Ocak 2021 tarihinde partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle 80 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Erdoğan, ‘yeni ekonomi paketi etkisini gösterdi’ deyip altını çizdi: Ne yaptığımızı biliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'yeni ekonomik program'ın etkisini gösterdiğini dile getirip, "Altını çizerek söylüyorum: Ne yaptığımızı biliyoruz" dedi.