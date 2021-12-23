Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi’nin 2. Toplantısı’nın Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati’nin başkanlığında gerçekleştiğini duyurdu.
Küresel ve yerel ölçekte yaşanan gelişmelerin Türkiye’nin finansal piyasalarına etkilerinin konuşulduğu toplantıya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Toplantıda, son dönemde küresel ve yerel ölçekte yaşanan gelişmelerin ülkemiz finansal piyasalarına etkileri ile önümüzdeki döneme ilişkin görünüm ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde finansal istikrarın sağlanması ve sürdürülebilir büyüme için tüm kurumların işbirliği içerisinde çalışacağı ve şeffaflığı merkeze alan, öngörülebilir ve kararlı politika adımlarının bütüncül bir yaklaşımla atılması üzerinde mutabık kalınmıştır. Ayrıca, Türk Lirasının değerinin korunması ve tasarrufların güçlendirilmesi için yeni araçların geliştirilmesi hususunda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanması vurgusu yapılmıştır.”
Bakan Nebati: Kredileri çekerek dolara yatırdılar Kredi Garanti Fonundan kredi çekip, dolara yatıranları tespit ettiklerini vurgulayan Bakan Nebati "Belli gruplara gitmiş krediler. Buna meydan vermeyeceğiz artık. Dürüst çalışanlara devletin şefkatli yüzünü göstereceğiz, gerçekten üretim yapana kredi imkânı tanıyacağız" dedi.
Bakan Nebati’den fiyat indirimi yapmayacak şirketlere mesaj: Bakanlık kendisini gösterecek Kurdaki düşüşün fiyatlara yansıyıp yansımayacağı sorusuna cevap veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kurdaki düşüşün fiyatlara yansımasında bakanlığın kendini göstereceğini söyledi.