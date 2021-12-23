Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30’uncu yıldönümünü tebrik etti. Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olmakla her daim iftihar edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen 30 yılda Türk-Kırgız ilişkilerinin ortak tarih, kültür ve kardeşlik ilişkileri temelinde her alanda hızlı ve istikrarlı gelişme kaydettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu özel ve anlamlı yıldönümü vesilesiyle yaptıkları Ortak Açıklama ile de işbirliğini ve dayanışmayı derinleştirmeye yönelik müşterek iradelerini sergilediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kabul etti.



Erdoğan'dan belediyelere çağrı: Barınak sorununu hep birlikte aşmamız gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda sokak hayvanlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Belediye başkanlarına çağrı yapan Erdoğan, Sahipsiz hayvanlarının yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu unutmamalıyız. Sahipsiz hayvanlar için lütfen önlem alın, sıcak barınaklar kurarak pek çok gönül kazanabiliriz, kazanabilirsiniz" açıklamasında bulundu.