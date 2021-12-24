Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, Azerbaycan'ın 'Vatan Muharebesi' şehidi Üsteğmen Memiyev'in annesi İlhame Memiyeva, babası İsbat Memiyev, ağabeyi Vüsal Memiyev ve yeğeni Sabir Memiyev ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

Türkiye ve Azerbaycan’ın “iki devlet, tek millet” olduğunu vurgulayan Akar, bunun Vatan Muharebesi’nde bütün dünyaya bir defa daha gösterildiğini belirtti. Kardeş iki ülkenin kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğunu dile getiren Akar, bu birlikteliğe birçok ülkenin gıptayla baktığını söyledi.

"AZERBAYCAN'IN ÖZ TOPRAKLARINI KURTARMAK İÇİN ŞEREF SÖZÜ VERDİ"

Akar, şunları söyledi: "İki sene önce bir tatbikatta karşılaştığımızda Valeh’e ‘Burası bir tatbikat. Marifet 30 senedir işgal altındaki toprakları kurtarmaktır’ dedim. Valeh de bana Azerbaycan’ın öz topraklarını kurtarmak için şeref sözü verdi. Orada biz tarihe şahit olduk. Şehitlerimizin, gazilerimizin vatan, millet, bayrak uğruna gösterdikleri kahramanlık ve fedakârlıklar asla unutulmayacak."

Şehit Üsteğmen Valeh Memiyev, 27 Eylül-10 Kasım 2020’deki 44 günlük savaşta, Gubadlı şehrine bağlı çok sayıda yerleşim biriminin Ermenistan işgalinden kurtarılması mücadelesinde yer aldıktan sonra yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu.

Bakan Akar: Türkmenlerin hakkı bizim için çok önemli Milli Savunma Bakanı Akar, "Kerkük'teki Türkmenlerin hakkının, hukukunun korunması bizim için çok önemli. Oradaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz." dedi

Bakan Akar: Tarihimizin en operasyonel dönemindeyiz Milli Savunma Bakanı Akar, yurt içi ve yurt dışında egemenliğimiz ve bağımsızlığımız için cumhuriyet tarihinin en yoğun operasyonel döneminin yaşandığını belirtti.